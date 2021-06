İKM Başkanı Öztürk'ten Büyükakın'a teşekkür

Öztürk’ün mesajı şu şekilde: “İzmit Kent Merkezi esnafları olarak, Değerli Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn Tahir Büyükakın’a Cumhuriyet Parkı meydanındaki ışıklandırmamın yenilenmesi ve lamba sisteminin daha görsel bir şekilde değiştirilmesinden dolayı teşekkür ederiz.. Alemdar caddesinin ışıklandırma sisteminin devamı olarak bu bölgedeki esnafların istekleri doğrultusunda göstermiş olduğu ilgi bizleri çok mutlu etmiştir.

‘YÜRÜYÜŞ YOLU İÇİN TAKİPTEYİZ’

Bu bölgede yapılacak yenileme ve güzelleştirme çalışmaları ile yakınen hem esnaflarımızın hemde çalışan ekiplerin sıkıntı yaşamaması açından devamlı bölgeyi gezerek esnaf arkadaşlarımızla bilgi alışverişi içindeyiz. Bu çalışmalar sırasında esnafların şikayetlerini veya isteklerini Büyükşehir Belediyesi yetkilelerine bildirerek çözmekteyiz. Hiçbir esnafımızın bu konuda sıkıntı yaşamaması İçin çaba sarfetmekteyiz..

‘HER ŞEY İZMİT ESNAFI İÇİN’

Büyükşehir belediyemizin ilerleyen zamanlarda yürüyüş yolu çalışmaları bittiği zaman bu bölgedeki esnafımız çok daha iyi iş yapacağını bilmekteyiz. Her iki tarafında bu anlamda sıkıntı yaşamaması İçin elimizden geldiğince çaba harcamaktayız. Çok uzun zamandır el değmeyen Yürüyüş Yolu projesi bittiği taktirde tüm zamanlara örnek bir çalışma olacağı ve cazibe merkezi haline geleceğini bilmekteyiz.

‘FETHİYE CADDESİ İÇİNDE BEKLEMEDEYİZ’

Fethiye caddesi’ninde bayramdan sonra yapılması için yapılan anketler sonucunda başlayacağını düşünüyoruz. Bu bölgede İzmitimizin kalbi durumundadır. Bu projeler yapılırken zaten 2 seneden beri süre gelen pandemi sıkıntıları nedeni ile esnafınızın dayanacak gücü kalmamıştır. Kimsenin bir gününün kötü geçmesinde tahammülü kalmadığı şu günlerde İKM olmak her yapılan çalışmanın takibinde olacağımızdan hiç kimsenin kuşkusu olmasın.

‘TEK TEK NOT EDİYORUZ’

Her gün esnaflarımızla yaptığımız küçük toplantılarımızda her şeyi tek tek not ediyoruz.. Biraz daha sabır ederek bu günleride geride bırakarak İzmit merkezinin cazibe merkezi haline geldiği şu çalışmalarda esnafımızında zarar görmemesi için elimizden geldiğince yanlarında olmaktayız. Hiçbir esnafımızı mağdur ettirmeyeceğiz.

‘TAHİR BAŞKANIMIZDAN İSTEĞİMİZ’

Çok uzun zaman önce İnönü caddesinde İstikbal Mobilya’da yapılan esnaf toplantısında kendisi elimden ne gelirse yapacağını söylemiş ve sağolsun verdiği sözleri zamanla yapmakta. Çınarlı’dan itibaren esnaf arkadaşlarımızla yaptığımız görüşmelerde İnönü Caddesi’nin Vali Beyin evinin önüne kadar bu ışıklandırma sisteminin buradaki hem esnafa hemde halkımız İçin daha iyi bir görsellik katacağını düşünmekteyiz. Bu konuda bizlere destek olacağından hiç şüphemiz yoktur. Tekrar kendisine teşekkür ederim. Bu kente her zaman söylediğim gibi bir tuğla bir çivi çakan kim ama kim olursa başımız üstünde yeri vardır. Teşekkür ederim..”