Oyun oynarken kanalizasyon borusuna sıkıştı

Olay, Dilovası Bağdat Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 5 yaşındaki Akif N. isimli çocuk oyun oynadığı esnada İSKİ’ye ait kanalizasyon borusuna sıkıştı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık 1 saat süren çalışma neticesinde minik Akif’i sıkıştığı yerden kurtardı.
Ekiplerin seferber olarak sıkıştığı borudan çıkan Akif’e ilk müdahale olay yerine sağlık ekiplerince yapıldı. Herhangi bir sağlık sorununun bulunmadığı tespit edilen Akif, tedbir amaçlı Dilovası İlçe Devlet Hastanesine kaldırılırken, konu ile ilgili inceleme başlatıldı. Öte yandan, minik Akif'in kurtarıldığı esnada ise yakınlarının biran olsun bile elini bırakmadığı anlar da dikkatlerden kaçmadı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.