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22 Haz 2021 - 00:22- Asayiş G: 22 Haz 2021 - 00:25

Barlar Sokağı'nda silahlı bıçaklı kavga!

İzmit'te alkol aldıkları bina önüne tuvaletini yaptıkları iddia edilen şahıslar ve kendisini uyaran bina sahipleri arasında çıkan tartışmada 1 kişi silahla, 1 kişi bıçakla, 1 kişi de darp edilerek yaralanarak hastanelik oldu.
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Olay, 22.00 sıralarında İzmit Kemalpaşa Mahallesi Şahabettin Bilgisu Caddesi üzerinde bulunan 2 katlı binanın önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Z.K. ve İ.A. adlı 2 arkadaş, iki katlı binanın önünde alkol almaya başladı. Alkol alan şahısların bina önüne tuvaletini yaptığını iddia eden bina sahiplerinden Yusuf B., şahısları uzaklaşmaları konusunda uyardı. Uyarı sonrasında şahıslar tartışmaya başlayan Yusuf B.’yi gören kardeşi Hasan B. de tartışmaya katıldı. Büyüyen tartışmanın arbedeye dönüşmesi sonrasında patlayan silahla Hasan B. ayağından yaralanırken, İbrahim A. karnından bıçaklanarak, Yusuf B. de darp edilerek yaralandı.

Olayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılardan İbrahim A. Kocaeli Devlet Hastanesine, Yusuf B. ve kardeşi Hasan B. ise Seka Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kavgaya karışan Z.K. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Kavgada bıçaklanarak yaralanan İbrahim A.’nın durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis ekipleri olay hakkında inceleme başlattı.

# sağlık

22 Haz 2021 - 00:22 Kocaeli/ İzmit- Asayiş

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