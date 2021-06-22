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22 Haz 2021 - 10:53- Eğitim G: 22 Haz 2021 - 10:56

BİLNET Kocaeli’de dönem sonu öğretmenler kurulu toplantısı yapıldı
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BİLNET Okulları Kocaeli Kampüsü’nde dönem sonu öğretmenler kurulu toplantısı Genel Müdür Zehra Sağ başkanlığında gerçekleşti. Bilnet Kocaeli Kurucusu Ali Korkmaz, yeni döneme güçlenen eğitim kadrosuyla hazır olduklarını açıkladı, öğretmenlere başarı diledi.

TÜM BİRİMLER EKSİKSİZ KATILDI

Türkiye genelinde 13 kampüsüyle okul öncesinden üniversite basamağına eğitim veren, öğrencilerini yalnızca akademik anlamda değil, spor ve sanatta geleceğe hazırlayan Bilnet Okulları Kocaeli Kampüsü’nde “2020-2021 Eğitim Öğretim yılı Dönem Sonu Öğretmenler Kurulu” toplantısı Bilnet Okulları Genel Müdürü Zehra Sağ başkanlığında, Genel Müdür Yardımcısı Esen Ceylan, Koordinatör Yardımcısı Buse Aykın, Eğitim-Öğretim Uygulamaları Bölüm Başkanı Özgün Çekiç’in katılımlarıyla gerçekleşti. Toplantıda Bilnet Kocaeli Kurum Müdürü Yasemin Demirkol, idareciler ve öğretmenler tam kadro hazır bulundu. Kurulda Bilnet Kocaeli Okullarının tüm kademelerinin 2020-2021 Eğitim Öğretim yılında neler yaptığı tüm detaylarıyla ele alındı. Akademik çalışmalar, düzenli uygulanan sınavlar, ulusal ve uluslararası düzeyde öğrencilerin katıldığı etkinlik, yarışma, çalıştay, seminerler, alınan başarılar ile yeni eğitim öğretim yılına dair planlamalar gözden geçirildi. Tüm eğitim kadrosunun aktif paylaşımları ile değerlendirmeler yapılarak yönetici ve öğretmenler karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

KORKMAZ TEBRİK ETTİ

Pandemi döneminin zorluklarına rağmen Bilnet Okulları’nda süreç, eğitim- öğretimin her kademesinde öğrenci lehine değerlendirildiğine, pek çok alanda başarılara imza atılmasının eğitimcileri gururlandırdığına vurgu yapıldı. Genel Kurul, 2021-2022 eğitim öğretim yılı Ağustos ayının ilk günlerinde Bilnet Okulları Kocaeli Kampüsünde, yine Bilnet Okulları Genel Müdürü Zehra Sağ Başkanlığında, okul yönetici ve öğretmen kadrosu ile “Sene Başı Genel Kurulu’nda” tekrar bir araya gelme temennisiyle sona erdi. Öte yandan Bilnet Okulları Kocaeli Kampüsü Kurucusu Ali Korkmaz, toplantı sonrası Genel Müdür Zehra Sağ, Genel Müdür Yardımcısı Esen Ceylan, Bilnet Kocaeli Kurum Müdürü Yasemin Demirkol ve beraberindekilerle kampüsü gezdi. Korkmaz, Bilnet Kocaeli’nin her yıl LGS ve YKS’de elde ettiği başarıların yanında, spor ve sanatta yarışma ve etkinliklerden ödülle ayrılmalarının gurur verici olduğunu belirterek, “Güçlenen ve büyüyen kadromuzla yeni döneme de en iyi şekilde hazırlanıyoruz. Bu başarıda emeği olan idareci ve öğretmenlerimizi kutluyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

# eğitim, Okul

22 Haz 2021 - 10:53 - Eğitim

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