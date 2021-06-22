Bakan Koca açıkladı! Aşıda yaş sınırı 25'e indi

Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ''Aşı randevularında yaş sınırı 25'ê indi. Randevu alan gençler, aşı olmayı ertelemiş büyükleri varsa konuşup, randevu için yardımcı olsun. İlk randevular yarın. Gençlik salgına karşı harekete geçsin.'' ifadelerine yer verdi.