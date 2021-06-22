Marmara’ya oksijen verilmeye başlandı

2 ayı aşkın süredir Marmara’yı etkisi altına alan, deniz salyası da adı verilen müsilaj ile mücadele kapsamında Marmara Denizi’nin 30 metre derinliğine oksijen verilmeye başlandı. 5 noktada başlayan pilot uygulamanın sonuçlarına göre uygulama alanları genişleyeceği duyurulurken, Kocaeli Körfez’e 4, Pendik Marina’da da 1 noktada Marmara Denizi’ne 30 metre derinliğine oksijen verilmeye başlandı.

KÖRFEZ’E OKSİJEN VERİLİYOR

Marmara Denizi’ni Koruma Eylem Planı çerçevesinde bugün Kocaeli’de gerçekleştirilen programa Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, AKP Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İzmit Kaymakamı Şevket Cinbir, AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş, MHP İl Başkanı Aydın Ünlü katılım gösterdi. Program kapsamında Körfez’e oksijen verilmeye başlandı. Kanada’dan alındığı belirtilen cihazların 6 ila 8 hafta sürecek test çalışmasının ardından uygulamanın daha geniş sahalara süreceği belirtildi.

CİHAZ NE İŞE YARIYOR?

Gece şartlarında düşen oksijen miktarını gündüz şartıyla eşit hale getirmek, bu kapsamda canlı yaşamını artırtmayı amaçlayan plan kapsamında toplamda 5 ayrı noktada 30 metre derinliğe oksijen verilecek.