Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
22 Haz 2021 - 11:37- Gündem G: 22 Haz 2021 - 11:40

Marmara’ya oksijen verilmeye başlandı

Marmara Denizi’ni Koruma Eylem Planı çerçevesinde Marmara Denizi’ne toplamda 5 noktada oksijen verilmeye başlandı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum İzmit Körfezi’ne cihazı kendi bıraktı.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
mask

2 ayı aşkın süredir Marmara’yı etkisi altına alan, deniz salyası da adı verilen müsilaj ile mücadele kapsamında Marmara Denizi’nin 30 metre derinliğine oksijen verilmeye başlandı. 5 noktada başlayan pilot uygulamanın sonuçlarına göre uygulama alanları genişleyeceği duyurulurken, Kocaeli Körfez’e 4, Pendik Marina’da da 1 noktada Marmara Denizi’ne 30 metre derinliğine oksijen verilmeye başlandı.

KÖRFEZ’E OKSİJEN VERİLİYOR

Marmara Denizi’ni Koruma Eylem Planı çerçevesinde bugün Kocaeli’de gerçekleştirilen programa Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, AKP Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İzmit Kaymakamı Şevket Cinbir, AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş, MHP İl Başkanı Aydın Ünlü katılım gösterdi. Program kapsamında Körfez’e oksijen verilmeye başlandı. Kanada’dan alındığı belirtilen cihazların 6 ila 8 hafta sürecek test çalışmasının ardından uygulamanın daha geniş sahalara süreceği belirtildi.

CİHAZ NE İŞE YARIYOR?

Gece şartlarında düşen oksijen miktarını gündüz şartıyla eşit hale getirmek, bu kapsamda canlı yaşamını artırtmayı amaçlayan plan kapsamında toplamda 5 ayrı noktada 30 metre derinliğe oksijen verilecek.

# Tahir Büyükakın, AKP, Müsilaj, Deniz salyası, Marmara Denizi, MHP, Aydın Ünlü
# DENİZ SALYASI (MÜSİLAJ) İLE İLİŞKİLİ:
Bakan Murat Kurum: 16 işletme faaliyetten men edildi mask
Bakan Murat Kurum: 16 işletme faaliyetten men edildi
Müsilajın deniz altındaki tahribatı böyle görüntülendi mask
Müsilajın deniz altındaki tahribatı böyle görüntülendi
İzmit Körfezi'nde temizlik sonrası yine müsilaj mask
İzmit Körfezi'nde temizlik sonrası yine müsilaj
İzmit Körfezi'nde müsilaj etkisini sürdürüyor mask
İzmit Körfezi'nde müsilaj etkisini sürdürüyor
Müsilaj, deniz tabanında tortu oluşturdu mask
Müsilaj, deniz tabanında tortu oluşturdu

22 Haz 2021 - 11:37 Kocaeli/ İzmit- Gündem

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.312.896 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Büyükşehir Halk Kütüphanesinde unutulmaz Babalar Günü etkinliği mask
Büyükşehir Halk Kütüphanesinde unutulmaz Babalar Günü etkinliği
Milli Piyango İdaresine ait 13 adet kamu konutu satışa çıkarılıyor mask
Milli Piyango İdaresine ait 13 adet kamu konutu satışa çıkarılıyor
Çeşitli cins ve markada 43 adet tüfek ihale ile satışa sunuluyor mask
Çeşitli cins ve markada 43 adet tüfek ihale ile satışa sunuluyor
İKM Başkanı Öztürk'ten Büyükakın'a teşekkür mask
İKM Başkanı Öztürk'ten Büyükakın'a teşekkür
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kararları açıkladı mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kararları açıkladı
Kocaeli’de 1 milyon doz aşı yapıldı mask
Kocaeli’de 1 milyon doz aşı yapıldı
Anket Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Kocaelispor'un eski başkanı Hüseyin Üzülmez vefat etti mask
Kocaelispor'un eski başkanı Hüseyin Üzülmez vefat etti
Üniversite öğrencisi tasarladı, Darıca Belediyesi üretti mask
Üniversite öğrencisi tasarladı, Darıca Belediyesi üretti
Kocaeli'de 575 firma eleman arıyor mask
Kocaeli'de 575 firma eleman arıyor
Hüseyin Üzülmez gözyaşları içinde toprağa verildi mask
Hüseyin Üzülmez gözyaşları içinde toprağa verildi
130 yıldır durmadan öğütüyor mask
130 yıldır durmadan öğütüyor
Hakaret etti, özür diledi, istifa etti mask
Hakaret etti, özür diledi, istifa etti

GALERİ

Oyun oynarken kanalizasyon borusuna sıkıştı mask
Oyun oynarken kanalizasyon borusuna sıkıştı
Hüseyin Üzülmez gözyaşları içinde toprağa verildi mask
Hüseyin Üzülmez gözyaşları içinde toprağa verildi
Park halindeki tıra çarpan hafif ticari aracın sürücüsü ağır yaralandı mask
Park halindeki tıra çarpan hafif ticari aracın sürücüsü ağır yaralandı
Müsilajın deniz altındaki tahribatı böyle görüntülendi mask
Müsilajın deniz altındaki tahribatı böyle görüntülendi
Bekçilerden kaçarken, kendisini yakalayan sürücüye sitem etti mask
Bekçilerden kaçarken, kendisini yakalayan sürücüye sitem etti
Marmara Depremi günden güne yaklaşıyor mask
Marmara Depremi günden güne yaklaşıyor
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL