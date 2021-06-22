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22 Haz 2021 - 11:40- Gündem G: 22 Haz 2021 - 11:42

Festivaller Şehri İzmit’i kahve kokusu saracak

İzmit Belediyesi ‘İzmit Şehir Festivalleri’ projesiyle kahve tutkunlarını Kahve Festivali’nde bir araya getirecek
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İzmit’i festivaller şehri yapma yolunda emin adımlarla ilerleyen İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet öncülüğünde, İzmitliler yaz mevsimini festivallerle geçirecek. İzmit Belediyesi, ‘İzmit Şehir Festivalleri’nin ilk ayağı olan Kahve Festivali ile hem esnafa destek olacak hem de kahve severleri bir araya getirecek. 

YEREL ESNAFA DESTEK

İzmit Belediyesi Kahve Festivali’nde, pandemi nedeniyle zorlu bir süreçten geçen yerel kahvecilere öncelik tanıyacak. Kahve Festivali ile esnaf, üzerinde büyük bir kültürü taşıyan Türk Kahvesi ve farklı kültürlerden birçok kahveyi vatandaşlarla buluşturma imkânı yakalayacak. Ayrıca pandemi nedeniyle sosyal hayattan uzak kalan kahve tutkunları kahveye doyacak. 

GÜLÜMSE KAFE’DE

Dijital mecralarda İzmit Kahve Festivali’ni başlatan İzmit Belediyesi, tüm İzmitlileri kucaklayabilmek ve yerel üreticileri desteklemek adına birbirinden renkli festivalleri hayata geçirmeye başladı. Başkan Hürriyet’in sosyal medya hesaplarında ilk bölümü yayınlanan Kahve Festivali, Ağustos ayında Gülümse Kafe’de devam edecek. Farklı güzellikleri bir araya getirecek olan Kahve Festivali ile vatandaşlar birbirinden leziz kahveleri tadarken, kahve yapmanın püf noktalarını da öğrenecek. 

KAHVE SOHBETLERİ YAYINDA

Sunucu Barış Kıralioğlu’nun İzmit’te bulunan yerel kahvecilerde kahve tadımı yaparak sohbet ettiği, İzmit Kahve Festivali’nin ilk bölümünü izlemek için lütfen tıklayın:

# İzmit belediyesi, Fatma Kaplan Hürriyet

22 Haz 2021 - 11:40 - Gündem

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