Büyükşehir Halk Kütüphanesinde unutulmaz Babalar Günü etkinliği

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz hafta Pazar günü kutlanan Babalar Günü kapsamında son derece anlamlı bir program düzenledi. Kültür Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Kültür Sanat ve Konservatuvar Şube Müdürlüğü’ne bağlı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Halk Kütüphanesi’nde gerçekleşen etkinlikte kütüphaneye düzenli olarak gelen babalar, evlatlarıyla birlikte kitapların dünyasında ağırlandı.

BÜYÜKŞEHİR HALK KÜTÜPHANESİNDEN ANLAMLI ETKİNLİK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Halk Kütüphanesi, Babalar Gününde, Halk Kütüphanesi kullanan, en çok kitap okuyan 7-14 yaş arasındaki 15 çocuğu tespit etti. Çocukları kütüphaneye getiren, onları okumaya teşvik eden, erdemi ve güzel alışkanlıklarını servet bırakan babalarla birlikte kütüphanede etkinlik düzenlendi. Davete katılan babalara Halk Kütüphanesinde anlamlı sözlerle teşekkür edildi. Çocuklarını düzenli olarak kütüphaneye getiren Babalar; “Yuva sağlam bir direğe sahipse yuvadır. Bu sağlamlığı sağlayan ise babadır, Hayatı, okumayı öğreten babadır, Erdemi ve güzel alışkanlıkları evladına servet bırakan da babadır. Hayat kitabını, okumayı babalardan öğreniriz. Bülbüller şakımayı babalarından öğrenir ve Her baba bir kitaptır, sayfaları derde devadır” gibi anlamlı sözlerle karşılandı.

EVLATLARIYLA BİRLİKTE KİTAP OKUDULAR

Anlamlı etkinlik babaların evlatlarıyla birlikte 10 dakika kitap okumasıyla başladı. Ardından, “yuvayı yuva yapan da evladına yuva yapmayı öğreten de babadır” fikrinden yola çıkılarak, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Müzeler Şube Müdürlüğü ile ortaklaşa ahşap demonte parçalarından kuş yuvası yapımı etkinliği gerçekleştirildi. Çocuklarıyla birlikte kuş yuvalarını yapan babalar daha sonra bu yuvaları süsledi. Kuş yuvalarının yapımı sırasında Büyükşehir Belediyesi Müzeler Şube Müdürlüğü yetkilileri etkinliğe katılanlara ahşap yuvaların yapımı konusunu göstererek, katkı verdi.

TORUNLARIMIZA ANLATACAĞIMIZ BİR ANI OLDU

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Halk Kütüphanesi’nin kendileri için önemli bir yeri olduğunu anlatan babalar, “Çocuklarımızı kitap sevgisini kazanmaları için buraya getiriyoruz. Onlar burada iken bizler de kitapların dünyasına girip, okuma sevinci yaşıyoruz. Burası nezih ve çok güzel kitapların olduğu zengin bir kütüphane. Çocuklarımız için bir şans olarak gördüğümüz Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Halk Kütüphanesi, Babalar Gününde de bizleri unutmadı ve son derece anlamlı bir etkinlik düzenledi. Bu güzel davranış için Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyoruz. Yıllarca unutmayacağımız, ileride torunlarımıza anlatacağımız bir anı yaşadık” dedi.