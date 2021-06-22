Bakan Murat Kurum: 16 işletme faaliyetten men edildi

2 ayı aşkın süredir Marmara’yı etkisi altına alan, deniz salyası da adı verilen müsilaj ile mücadele kapsamında Marmara Denizi’nin 30 metre derinliğine oksijen verilmeye başlandı. 5 noktada başlayan pilot uygulamanın sonuçlarına göre uygulama alanları genişleyeceği duyurulurken, Kocaeli Körfez’e 4, Pendik Marina’da da 1 noktada Marmara Denizi’ne 30 metre derinliğine oksijen verilmeye başlandı.

KÖRFEZ’E OKSİJEN VERİLİYOR

Marmara Denizi’ni Koruma Eylem Planı çerçevesinde bugün Kocaeli’de gerçekleştirilen programa Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, AKP Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İzmit Kaymakamı Şevket Cinbir, AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş, MHP İl Başkanı Aydın Ünlü katılım gösterdi. Program kapsamında Körfez’e oksijen verilmeye başlandı. Kanada’dan alındığı belirtilen cihazların 6 ila 8 hafta sürecek test çalışmasının ardından uygulamanın daha geniş sahalara süreceği belirtildi.

“ADIM ADIM HAYATA GEÇİRİYORUZ”

Bakan Kurum çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; “Marmara denizine kıyısı olan İstanbul, Kocaeli, Bursa, Yalova, Tekirdağ, Balıkesir ve Çanakkale’de Bakanlığımız koordinasyonunda valilerimizin başkanlığında çalışmalarımıza son hızla devam ediyoruz. 4 gün önce İstanbul’daydık. Bugün de Kocaeli’ndeyiz. Burada da karada ve denizde çalışan ekiplerimizle bir araya geldik, yürütülen çalışmaları yerinde inceledik. Valilerimiz, belediye başkanlarımız, bilim insanlarımız, sivil toplum kuruluşlarımızla, güzel bir birliktelik içerisinde hareket ediyoruz. 7/24 esasıyla çalışıyoruz. 22 maddelik Marmara Denizi Koruma Eylem Planımızı adım adım hayata geçiriyoruz. Cumhurbaşkanımızı bu adımların her biri hakkında bilgilendiriyoruz. Kendisinin talimatları çerçevesinde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Şu an, eylem planımız kapsamında yapacağımız çalışmalardan birini daha başlatmak için İzmit Körfezi’mizdeyiz. Bilim insanlarımızın Marmara Denizi ile alakalı yaptığı tespitlerden biri de, denizdeki çözünmüş oksijen seviyesini artırmamız gerektiğiydi.

“KOCAELİ’DE VE İSTANBUL’DA YAPTIK”

Bunun için Kocaeli körfezde 4 farklı noktada ve Pendik Marina’da pilot bir çalışma başlatıyoruz. Bu sistem daha önce Kanada’da ve çeşitli Avrupa ülkelerinde göl, gölet, baraj gölü ve atıksu havuzlarında denenmiş ve başarılı olmuş bir sistemdir. Bugün başlatacağımız pilot uygulamada kullanacağımız cihazlarla; alglerle, yosunlarla kaplanmış, kötü görüntü ve koku üreten göllerde önemli iyileşmeler sağlanmış ve sular tertemiz olmuştur. Yaptığımız araştırmalar sonucunda, bilim insanlarımızın da tavsiyesiyle, başlattığımız bu uygulama, Marmara Denizi’nde müsilaj probleminin çözümüne önemli bir katkı sağlayacaktır. Şu an elimizde bulunan 5 cihazın kurulumunu Kocaeli’nde ve İstanbul’da yaptık. Cihazları güneş enerjisiyle çalıştıracağız. Bu cihazlar, havadan alınan oksijeni, özel bir teknolojiyle denizin içine aktaracak.

“MARMARA DENİZİ ESKİ DOĞASINA TEKRAR DÖNDÜRECEK”

Her bir cihazla su üzerindeki çok geniş bir alana, yani 450-600 metre çapında ve 16-28 hektar büyüklüğünde bir alana binlerce kilogramlık oksijeni atmosferden suya aktaracağız. Bu uygulamayla denizdeki oksijen seviyesini yükseltmeyi ve deniz ekolojisini iyileştirmeyi hedefliyoruz. Yani denizde balıkların ve diğer canlıların adeta nefes almak için kullandığı oksijeni bu cihazlarla artıracağız. Hedefimiz denizde asgari 8 miligram/litre seviyesinde olması gereken çözünmüş oksijen miktarını yakalamak. Böylece denizde daha fazla balık olacak. Bu balıklar aşırı çoğalmış müsilajları tüketerek Marmara Denizi’ni eski doğasına tekrar döndürecek. Müsilaj sorununu temelde, atıksu arıtma tesislerini iyileştirerek ve yeni tesisler yaparak, tarımsal ve endüstriyel kirlilikleri engelleyerek kalıcı olarak çözme niyetindeyiz. Bunu da inşallah yapacağız.

“1 AY TAKİP EDECEĞİZ”

Ancak bu süreçte Marmara Denizi’nin iyileşmesini sağlamak amacıyla farklı çözümler aramaya, üretmeye ve uygulamaya da kesintisiz devam edeceğiz. Uygulamayı yaptığımız bölgeleri 1 ay takip edeceğiz. Sonuçlarını ölçeceğiz. Alacağımız sonuçlara göre bu çalışmayı Marmara’nın tamamında yaygınlaştıracağız. Bu çalışmayla Marmara Denizi’miz için, deniz canlılarımızın yaşamını devam ettirebilmeleri için güzel bir sonuç elde edeceğimize inanıyorum. Diğer taraftan deniz temizliği çalışmalarımız ve denetimlerimiz de devam ediyor. 22 Haziran itibariyle sahada 1.500’ün üstünde personel, 72 tekne ve çok sayıda karadan temizleme ekipmanıyla çalışmalar aralıksız devam ediyor.

“16 İŞLETME FAALİYETTEN MEN EDİLDİ”

Bugün itibariyle 313 bölgede gerçekleştirdiğimiz temizlik çalışmalarıyla 5 bin 306 metreküp müsilaj topladık. Bunun yanı sıra 7 ilde 5 bin 373 denetim gerçekleştirdik. Mevzuata aykırı bir şekilde faaliyet yürüten 97 tesise 13 milyon lira para cezası uyguladık. Yine yaptığımız denetimlerle, Yalova’da 3, Balıkesir’de 3, Tekirdağ’da 9, Kocaeli’de 1 işletme olmak üzere 16 işletme faaliyetten men edildi. Koordinasyon Kurulumuzda aldığımız kararlar çerçevesinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 5 üniversiteden hocalarımız bölgede bulunan tüm evsel/kentsel ve endüstriyel atıksu arıtma tesislerinin mevcut durumunu ve iyileştirme ihtiyaçlarına dair saha çalışmalarımızı da başlattık. Bu çalışmaların neticesinde atıksu arıtma tesislerimize yönelik atacağımız yeni adımlarımızı ve stratejik planlarımızı belirleyeceğiz. Ayrıca atıksu arıtma tesislerinin deşarj standartlarına yönelik mevzuat düzenlemelerimizi de tamamladık. Deniz deşarjında uyulması gereken yeni kriterlerin yer aldığı genelgemizi bu hafta içerisinde yayımlayacağız ve valiliklerimize göndereceğiz.”

CİHAZ NE İŞE YARIYOR?

Gece şartlarında düşen oksijen miktarını gündüz şartıyla eşit hale getirmek, bu kapsamda canlı yaşamını artırtmayı amaçlayan plan kapsamında toplamda 5 ayrı noktada 30 metre derinliğe oksijen verilecek.