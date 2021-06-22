Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ihale sonrasında 5 adet tramvay durağına yiyecek/ içecek otomatı kuruldu. Vatandaşlar, otomatlardan su, bisküvi v.b. ihtiyaçları bozuk para karşılığında satın alabiliyorlar. Gazetemize fotoğraf ve video gönderen bir okurumuz, dün otomatlardan aldığı bisküvilerin son kullanma tarihinin geçtiğini bildirdi. Aldığı bisküvinin üzerinde üretim tarihi 25.10.2019, son kullanma tarihi 25.10.2020 olarak yazıyor. Yani son kullanma tarihinin üzerinden tam 8 ay geçmiş. Bu resmen büyük bir skandal. Büyükşehir Belediyesi yetkilileri bunu denetlemiyor mu? İhaleyi kazanan firma, buna neden dikkat etmiyor. Tarihi geçmiş bisküvileri yenisiyle değiştirmemekle, halkın sağlığıyla oynanıyor.