Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ihale sonrasında 5 adet tramvay durağına yiyecek/ içecek otomatı kuruldu. Vatandaşlar, otomatlardan su, bisküvi v.b. ihtiyaçları bozuk para karşılığında satın alabiliyorlar. Gazetemize fotoğraf ve video gönderen bir okurumuz, dün otomatlardan aldığı bisküvilerin son kullanma tarihinin geçtiğini bildirdi. Aldığı bisküvinin üzerinde üretim tarihi 25.10.2019, son kullanma tarihi 25.10.2020 olarak yazıyor. Yani son kullanma tarihinin üzerinden tam 8 ay geçmiş. Bu resmen büyük bir skandal. Büyükşehir Belediyesi yetkilileri bunu denetlemiyor mu? İhaleyi kazanan firma, buna neden dikkat etmiyor. Tarihi geçmiş bisküvileri yenisiyle değiştirmemekle, halkın sağlığıyla oynanıyor.
Tramvay otomatlarında tarihi geçmiş bisküvi satılıyor
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin tramvay otomatlarında tarihi geçmiş bisküvi satılıyor. Resmen halkın sağlığı ile oynanıyor. Yetkililer uyuyor mu?
22 Haz 2021 - 11:55 - Gündem Yazdır
Muhabir Mesut Akbulut
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.