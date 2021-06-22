Kocaeli’de büyük skandal! AKP’liler bayrak üzerinde yemek ziyafeti yaptı

AKP Gebze İlçe teşkilatı düzenlediği bir etkinlikte Türk Bayrağı üzerinde yemek ziyafeti yaptı. İlçe binasında gerçekleşen sandık başkanları toplantısında, gerçekleşen olaya tepkiler çığ gibi büyüyor. Skandal olay AKP Gebze İlçe Teşkilatının sosyal medya hesabından fotoğrafı paylaşması sonrası ortaya çıktı. Sosyal medyada yapılan paylaşımda, “Seçim İşleri Başkanımız Enes Yaylak’ın Başkanlığında, Kocaeli Büyükşehir ve Gebze Belediyesi meclis üyesi Geçmiş Dönem İlçe Başkanımız Hasan Soba, Teşkilat Başkanımız Mustafa Önal ve Seçim İşleri Başkan Yardımcılarımızın Katılımıyla Arapçeşme Mahallesi Sandık Başkanları Toplantısı gerçekleşmiştir. Toplantımız Hayırlara vesile olsun” ifadesi kullanıldı.

“HEPİMİZİN KUTSALI”

Olaya tepki gösteren CHP Gebze ilçe Başkanı Gökhan Orhan, “Her fırsatta kendinden olmayanı çeşitli terör örgütleri ile ilişkilendiren, vatan, bayrak sevdasını edebiyattan öteye geçiremeyen AKP hükümeti, teşkilatlarına yeteri eğitimi verememiş sanırım. Seçim hazırlığı diye toplantı yapılan masada bayrağımız bir masa örtüsü olarak kullanılıyor. Milli değerlerimiz hepimizin kutsalı. Hele ki uğruna milyonlarca vatan evladını şehit verdiğimiz bayrağımız. Bu davranışlarını kendilerine yakıştıramamakla beraber AKP Gebze İlçe Teşkilatını kınıyorum” diyerek tepkisini dile getirdi.

“BİLİNÇSİZCE ÜZERİNE KONULDU”

Olayın duyulması üzerine AKP Gebze İlçe Teşkilatından konu ile ilgili açıklama yapıldı. İlçe Başkanı Recep Kaya İmzası ile yapılan açıklamada olay şu şekilde savunuldu; Baştan belirtmek isteriz ki, söz konusu görüntü kesinlikle Türk Bayrağı üzerinde yemek yeme kastı taşımamakla birlikte, toplantı sırasında ikram edilen meyve tabaklarının dikkat etmeden, bilinçsizce Türk Bayrağı üzerine konulmasıyla ortaya çıkmıştır. Buna rağmen Bayrak sevgisi ve Bayrağa saygı konusunda sorgulanmayı dahi kabul etmediğimiz bir partinin temsilcileri olarak, söz konusu görüntü en çok bizleri üzmüştür.

YÜCE TÜRK MİLLETİNDEN ÖZÜR DİLERİZ

Dolayısıyla, durumun fark edilmesinin ardından söz konusu fotoğraf sosyal medya hesaplarından kaldırılmıştır. Aziz Şehitlerimizin kanının simgesi, bağımsızlığımızın sembolü ve tartışmasız şekilde en önemli kutsalımız olan Ay-Yıldızlı Bayrağımız uğruna can vermeye hazır bir teşkilat mensupları olarak, Türk Bayrağımızı bugüne kadar en yüksek noktalara taşımak ve orada dalgalandırmak için mücadelemizi sürdüreceğimizi, yapılan eleştirileri ve hasassiyeti saygıyla karşılayarak, bu görüntüye sebebiyet verdiğimiz için Yüce Milletimizden özür dilediğimizi saygılarımızla kamuoyunun bilgilerine sunarız”