Çok garip bir transfer hikâyesi

Kocaelispor’da dış transfer çalışmaları devam ediyor. Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay’ın hastaneye tekrar yatırılması sonrasında çalışmalar biraz yavaşlasa da doğru isimlerin yakalanması için çalışılıyor. Ancak bazı transfer görüşmeleri ile ilgili de ilginç gelişmeler yaşanıyor

MODOU DIAGNE OLAYI…

Henüz Sportif bir menajere sahip olmayan Kocaelispor’da yaşanan iletişim kopuklukları, “Her işi ben yaparım. O menajer benim adamım” türündeki profesyonellik dışı davranışlar endişelendiriyor. İşte son örnek: Kocaelispor, 27 yaşındaki Senegalli stoper Modou Diagne’yi renklerine bağlamak istiyor. Belçika 1. Ligi takımlarından Sporting Charleroi forması ile geçen sezon 10 lig maçında oynayan futbolcunun asıl menajeri, Türkiye’deki yetkiyi X bir menajere veriyor. Yani futbolcunun Türkiye’deki temsilcisi o menajer. Futbolcu kapıyı 300 bin Euro’dan açıyor ve 250 bin Euro’ya kadar düşüyor. Kocaelispor tarafı da en fazla 190 bin Euro’ya çıkıyor ve iki taraf da anlaşmaya yaklaşıyor.

BİR GÜNDE TAM 18 KEZ ARANINCA, İMZA ASKIYA ALINDI…

Ancak Kocaelispor transfer komitesinden bir yönetici, başka bir menajeri Diagne için yetkilendiriyor ve futbolcu bir anda iki menajere birden sahip oluyor. Hatta Diagne, kendisi ile ilgili olmayan menajer ya da Kocaelispor tarafından 1 günde tam 18 kez telefonla aranıyor, kendisi ile transfer görüşmesi yapılmaya çalışılıyor. Hem Diagne hem de futbolcunun asıl menajeri ise yaşanan durumdan rahatsız oluyor. Diagne’nin asıl menajeri bu rahatsızlığından ötürü futbolcusunun Kocaelispor’a gelmesine onay vermiyor.

İŞLERİ ARAPSAÇINA DÖNDÜREN KİM?..

Transfer an itibari krizde. Anlaşmanın bozulduğu da belirtiliyor. Burada sorulması gereken sorular şunlar: Anlaşma sağlanmak üzereyken Kocaelispor transfer komitesinden hangi yönetici başka bir menajere “Futbolcuyu bize sen getir” diyerek ortalığı karıştırdı? Neden bitmesine kesin gözü ile bakılan futbolcunun transferi krize girdi? Yöneticiler arasından rol çalmaya çalışan, ihtiraslı bir şekilde menajerleri arayarak “Elinde stoper var mı, kanat var mı?” diyerek kendi başına hareket etmeye çalışarak işleri arapsaçına döndüren kim ?.. Bunlar acilen açıklanmalı. Çünkü Kocaelispor işte bu yüzden yıllardır alt liglerde sürünüyor.