AKP Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, Darıca’ya giderek esnaf ve vatandaşı ziyaret etti. Yılmaz’a ziyaretlerde İl Başkanı Mehmet Ellibeş, İlçe Başkanı Ufuk Acay da eşlik etti. İlk olarak Başkan Acay'ın makamında gerçekleşen görüşme ile başlayan programlar kapsamında Darıca Tevfik İleri İmam Hatip Ortaokulu tarafından düzenlenen "İlmihal Yarışması" ödül törenine katılım sağlanarak dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Ardından Cuma Namazı’nı Bahçelievler Camii’nde kılan Yılmaz, Ellibeş ve Acay, namaz sonrasında cami cemaatinin çay sohbetine dahil oldu. Ardından heyet, Darıca'nın birçok noktasında esnafı ziyaret ederek hayırlı işler diledi.
22 Haz 2021 - 16:09- Siyaset Güncelleme: 22 Haz 2021 - 16:11
AKP’li Vekil Yılmaz, Darıcalı esnafı gezdi
AKP Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, İl Başkanı Mehmet Ellibeş ve Darıca İlçe Başkanı Ufuk Acay ile birlikte ilçe genelinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.