Milli Eğitim’den yaz tatili için ‘Telafi Eğitimi’ geliyor

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen “Telafide Ben de Varım” programı kapsamında 5 Temmuz-31 Ağustos arasında ülke genelinde MEB’e bağlı eğitim kurumlarında İl Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından valiliklerin koordinasyonunda eğitim faaliyetleri yapılacak. Bu çerçevede, Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik, İl ve İlçe yöneticilerine yönelik düzenlenen toplantıda ‘Telafi Eğitimi’ hakkında bilgi verdi ve planlama esaslarını anlattı.

ÖZEL ÖĞRENCİLERE SINIRLAMA YOK

Buna göre, 21 Haziran – 2 Temmuz 2021 arasında başvuru, planlama iş ve işlemleri yürütülecek olan programda öğrencilerin fiziksel, sosyal-duygusal ve akademik gelişimlerini bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif eğitim faaliyetleri ile desteklemek amaçlanıyor. Okullar, İlçe ve İl Milli Eğitim Müdürlüklerince planlanan eğitim ve etkinliklere katılmak isteyen öğrenciler, veli izin belgeleriyle eğitim faaliyetinin açıldığı kuruma başvurabilecekler. Eğitim faaliyetinin açılabilmesi için en az 12 kişilik öğrenci grubunun oluşması gerekiyor. Ancak, özel eğitim öğrencilerine yönelik olarak açılacak faaliyetlerde kontenjan sınırlaması aranmayacak.