İYİ Partili Polat, partililere ziyafet çekti

Uzun yıllar Demokrat Parti’de siyaset yaptıktan sonra meclis üyesi adaylığı sürecini geçirdiği yerel seçimlerin ardından Meral Akşener liderliğindeki İYİ Parti’ye geçen genç ve başarılı siyasetçi Tugay Polat, yine farklı ve renkli bir etkinliğe imza attı. Tugay Polat ve eşi Gülşen Polat’ın Kirazlıyalı’daki bağlarında gerçekleşen buluşmaya partililer yoğun ilgi gösterdi. Buluşmada, Körfez İlçe Başkanı Cahit Sürüm ile Körfez Belediyesi’nin İYİ Partili Meclis Üyeleri Mehmet Candemir ve Reşat Sarı da yer aldı.

CAĞ KEBABI İKRAMI

Düzenlenen programda teşkilatın tüm kademelerinden onlarca partili hazır bulundu. Etkinlikte Erzurum usulü ile hazırlanan cağ kebap, konuklara ikram edilirken, ev sahibi Tugay Polat ile eşi Gülşen Hanım, örnek bir ev sahipliği sergilediler. Gerçekleşen bu görkemli ziyafetle partililer hem farklı bir gün geçirdiler hem de son dönemde yaşanan yoğun siyasi gündemden biraz olsun uzaklaşma imkanı buldular.