AGD’nin Yaz Etkinlikleri kapsamında, 5 Temmuz – 20 Ağustos 2021 tarihleri arasında 6 hafta boyunca Türkiye’nin 81 ilinde tüm il ve ilçelerde gerçekleştirilecek yaz etkinlikleri ile gençler verimli bir yaz geçirecek. Programda Kur’an-ı Kerim, ilmihal, akaid, adabı muaşeret, peygamberler tarihi, örnek şahsiyetler, çevre bilinci, ilk yardım, akıl ve zeka oyunları, robotik kodlama, sosyal medya kullanımı gibi derslerin yanı sıra sosyal, kültürel ve teknolojik faaliyetler de yer alacak. Konu ile alakalı detaylı bilgi, AGD Ortaokullar resmi sosyal medya hesaplarında yer alacak.
22 Haz 2021 - 16:12- Siyaset Güncelleme: 22 Haz 2021 - 16:13
AGD yaz etkinlikleri bu yıl da dopdolu
Anadolu Gençlik Derneği (AGD) – Milli Gençlik Vakfı (MGV), “Yaz bizimle bir başka” sloganıyla her yıl düzenlemiş olduğu ortaokul öğrencilerine yönelik Yaz Etkinlikleri programının kayıtları başladı
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.