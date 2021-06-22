22 Haz 2021 - 16:12- Siyaset G: 22 Haz 2021 - 16:13

AGD yaz etkinlikleri bu yıl da dopdolu

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) – Milli Gençlik Vakfı (MGV), “Yaz bizimle bir başka” sloganıyla her yıl düzenlemiş olduğu ortaokul öğrencilerine yönelik Yaz Etkinlikleri programının kayıtları başladı
AGD yaz etkinlikleri bu yıl da dopdolu mask

AGD’nin Yaz Etkinlikleri kapsamında, 5 Temmuz – 20 Ağustos 2021 tarihleri arasında 6 hafta boyunca Türkiye’nin 81 ilinde tüm il ve ilçelerde gerçekleştirilecek yaz etkinlikleri ile gençler verimli bir yaz geçirecek. Programda Kur’an-ı Kerim, ilmihal, akaid, adabı muaşeret, peygamberler tarihi, örnek şahsiyetler, çevre bilinci, ilk yardım, akıl ve zeka oyunları, robotik kodlama, sosyal medya kullanımı gibi derslerin yanı sıra sosyal, kültürel ve teknolojik faaliyetler de yer alacak. Konu ile alakalı detaylı bilgi, AGD Ortaokullar resmi sosyal medya hesaplarında yer alacak.
# yardım

22 Haz 2021 - 16:12 - Siyaset

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