Otomobil sahipleri yaz bakımı konusunda bilinçli

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte otomobillerin mevsime uygun şekilde bakımının yapılması büyük önem taşıyor. Otomobilleriyle güvenli bir şekilde yolculuk yapmak isteyenlerin araç yaz bakımlarını muhakkak yaptırması gerekiyor. Türkiye’nin önde gelen 2.el otomobil ilan platformu arabam.com, özellikle tatil planlarının da yoğun olduğu yaz aylarında otomobillerin yaz bakımı konusunda tüketicilerin davranışlarını ve düşüncelerini araştırdı.

ARAÇ BAKIM BİLİNCİ

Haziran ayında 8.589 kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği araştırma sonuçlarını derleyip, sektöre ışık tutacak istatistikleri paylaşan arabam.com’un sunmuş olduğu veriler, tüketicilerin araçlarının yaz bakımıyla ilgili bilinçli olduklarını gösteriyor. Araştırmaya göre otomobil sahipleri, araçlarının bakımlarını profesyonel bir firmada yaptırmayı tercih ediyor ve haziran ayının henüz başlarındayken araçlarının yaz bakımlarını çoktan yaptırmış durumdalar. Araştırmaya katılanların %71,6’sı aracının yaz bakımını yaptırmış durumda. Katılımcıların %19,1’i aracının yaz bakımını henüz yaptırmadığını ancak yaptıracağını belirtirken tüketicilerin yalnızca %9,2’si pandemi dolayısıyla çok seyahat etmediği için aracının yaz bakımını yaptırmayacağını ifade etti. Türkiye’nin önde gelen 2. el otomobil ilan platformu arabam.com’un gerçekleştirdiği araştırma sonuçlarının detayları şöyle:

TÜKETİCİ ARACININ YAZ BAKIMINI ÇOKTAN YAPTIRDI

Araştırmaya katılan araç sahiplerinin %71,6’sı aracının yaz bakımını yaptırdığını söylerken, katılımcıların %19,1’i aracının yaz bakımını henüz yaptırmadığını ancak yaptıracağını belirtti. %9,2’lik kesim ise pandemi şartlarında seyahat etmeyi düşünmediği için aracına yaz bakımı yaptırmayacağını açıkladı. Ayrıca araçlarının bakımını profesyonel bir firmada yaptıracağını söyleyenleri oranı %81,5 iken, aracının bakımını kendisinin yapabileceğini söyleyenlerin oranı %18,5. Oranlara bakıldığında, tüketicilerin bu konuda duyarlı oldukları söylenebilir. Katılımcılara araçlarının yaz bakımında en çok hangisine önem verdikleri sorulduğunda ise cevaplayıcıların %34,4’ü fren sistemini önemsediğini söyledi. Cevaplayıcıların %25,9’u filtreleme, %18,7’si klima kontrolü ve %16,1’i yaz lastiğine geçişi önemsediğini belirtti.

YETERLİ BİLGİYE SAHİP

arabam.com’un gerçekleştirdiği araştırmada katılımcılara araçların yaz bakımı hakkında bilgi sahibi olup olmadıkları sorulduğunda katılımcıların %63,4ü bilgi sahibi olduğunu söylerken katılımcıların %28,4’i kısmen bilgi sahibi olduğunu, %8,1’i hiç bilgi sahibi olmadığını söyledi.

YAZ LASTİĞİ SEÇERKEN!

Araç sahiplerine yaz lastiği seçerken en çok dikkat ettikleri unsur sorulduğunda cevaplayıcıların %47,9’u güvenilir bir firmadan alacağını belirtirken, cevaplayıcıların %41’i teknik detaylarını inceleyerek en iyisini alacağını belirtti. Katılımcıların %11,1’i ise fiyatı uygun olan yaz lastiklerini alacağını söyledi. Çıkan sonuçlara göre otomobil kullanıcılarının güvenli bir sürüşe önem verdiğini söylemek mümkün.