22 Haz 2021 - 16:29- Ekonomi G: 22 Haz 2021 - 16:30

TEB’den Akıl Fikir ve Gençlik Buluşması

Türk Ekonomi Bankası (TEB), geleneksel TEB Akıl Fikir ve Gençlik Buluşması’nı bu yıl ilk defa online olarak gerçekleştirdi. “Dünya Yeniden Başlatılıyor: Sen de Yerini Al” temasının işlendiği buluşma kapsamında TEB Akıl Fikir Yarışması Ödül Töreni de gerçekleştirildi.
TEB’den Akıl Fikir ve Gençlik Buluşması mask

Geleneksel hale gelen TEB Akıl Fikir ve Gençlik Buluşması’nın açılış konuşmasını yapan TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici, TEB İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Bade Sipahioğlu Işık ve FutureBright Research Kurucusu ve Yönetici Ortağı Akan Abdula ile birlikte “Dünya Yeniden Başlatılıyor” panelinde gençlerin sorularını yanıtladı. Etkinlikte yazar ve fütürist Brett King “Bankacılığın ve Her Şeyin Geleceği” başlıklı konuşmasını gerçekleştirdi. 

İŞBİRLİĞİNİN ÖNEMİ

TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici konuşmasında, pandemi sürecinin herkese iş birliği yapmanın ne kadar önemli olduğunu öğrettiğini söyledi ve şöyle devam etti: “Bu sürecin ardından mahallelerimize, sokaklara, tribünlere, konserlere kavuşuyoruz. Yollarımıza, işlerimize tekrar geri dönüyoruz. Ama geri dönerken bazı kurallar değişiyor. Yaşamak için daima el ele vermeye ihtiyaç var. Bunu da en sert şekilde pandemi döneminde öğrendik. Hayatın her alanında iş birliklerine ihtiyacımız var. Bu bizim iş dünyamız için de geçerli. Pandemide iş birliğini iyi yapanlar ve adapte olabilenler zaten bu dönemi iyi geçirdiler. Zekanın göstergesi adaptasyondur.”

TOPLUMA KATKI SAĞLAMAK

Bir yandan da fikirlerin ancak çoklu insan katılımıyla hayata geçirilebildiğinin altını çizen Leblebici, “Fikirler gelirken o fikirleri hayata geçirecek ortamı yaratmanız lazım. Bu fikirler bizim iş yapış süreçlerimizden ürünlerimize kadar pek çok şeyi değiştiriyor.” dedi. Adaptasyonun yanı sıra yaşanılan çevreye ve topluma katkı sağlamak gerektiğini de vurgulayan Leblebici, “Yaptığımız işte topluma, çevreye, doğaya katkı sağlamalıyız. Bazı şeyleri yaparken vicdanı öne koymalıyız. Yaşadığımız ortamı düzeltmeliyiz. Bu şekilde dünya daha iyi bir yere gelebilir” dedi.

22 Haz 2021 - 16:29 - Ekonomi

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