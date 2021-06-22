TEMSA vites artırdı sermayeyi yükseltti

TEMSA’dan yapılan açıklamaya göre, Sabancı Holding ve Skoda Transportation’ı da bünyesinde bulunduran PPF Group ortaklığıyla yurt içi ve dışındaki büyümesini sürdüren TEMSA Ulaşım Araçları, sermayesini güçlendiriyor. TEMSA’da, Sabancı Holding ve PPF Group’un eşit olarak katılacağı nakden 300 milyon TL’lik sermaye artırımı sonrasında şirketin 210 milyon TL olan sermayesi, 510 milyon TL’ye çıkarılacak.

YABANCI YATIRIM

Sabancı Holding Sanayi Grup Başkanı ve TEMSA Yönetim Kurulu Başkanı Cevdet Alemdar, “Sabancı Topluluğu, kurulduğu günden bu yana dünya çapında güçlü ortaklıklara imza atmış bir grup. Bu doğrultuda ortağımız PPF Group’la birlikte hayata geçirdiğimiz bu önemli iş sayesinde Türkiye’ye ciddi bir yabancı yatırım kazandırmıştık. TEMSA’daki sermaye artışı, ortağımız PPF Group’un Türkiye’ye olan inancının bir göstergesi” dedi.