Vakıfbank tarımsal üretimin yanında

Banka, bitkisel üretimden seracılığa, hayvancılıktan balıkçılığa, üreticilerin tüm işletme ve yatırım kredisi ihtiyaçlarını karşılıyor. Kullanıcı sayısı 155 bine ulaşan TarımKart ile üreticiler, tarımsal faaliyet sırasında ihtiyaç duydukları önemli avantajlardan yararlanıyor. VakıfBank tarım kredilerinden bugüne kadar 275 bin çiftçi yararlandı.

ÜRETİCİLERE DESTEK

VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı Hazım Akyol, “Tarım ve hayvancılığın ülkemizin geleceği açısından taşıdığı önemin bilincindeyiz. Üreticileri desteklemeyi önemli bir sorumluluk olarak görüyoruz. Her zaman olduğu gibi pandemi döneminde de çiftçilerimizin yanında yer aldık. İlk günden itibaren süreci finansal açıdan en sorunsuz şekilde atlatmalarına destek olacak pek çok uygulamayı devreye soktuk. Bugün de desteklerimizi hız kesmeden sürdürüyoruz. Pandemiden dolayı, üreticilerimizin süreçten kaynaklanan olumsuz etkilerini en aza indirgemek amacıyla VakıfBank Tarım Bankacılığı Tablet uygulamamamızı hayata geçirdik” dedi.