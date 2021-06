Engin Koyun’dan önemli açıklamalar

Kocaelispor’un yeni sezon öncesi kadrosuna kattığı Gineli futbolcu Abdoulaye Cisse ile 2 sezondur Kocaelispor forması giyen Taha Batuhan Yayıkcı için imza töreni düzenlendi. Kocaelispor Körfez Brunga Tesisleri’nde gerçekleşen imza töreninde Başkan Engin Koyun ve yönetim kurulu üyeleri de yer aldı. Başkan Engin Koyun imza töreninin ardından gündeme dair sorulara yanıt verdi.

HÜSEYİN ÜZÜLMEZ BAŞKANIMIZ BİZİ ÇOK ÜZDÜ

Kocaelispor Kulüp Başkanı Engin Koyun vefat eden eski başkan Hüseyin Üzülmez’e rahmet, Trabzon’da tedavisi devam eden Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay’a şifa dilerken şu şekilde konuştu: Hüseyin başkanımızın vefatı bizleri çok üzdü. Allah’tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Şampiyonluğumuzda büyük emeği var. Hizmetlerinden ötürü kendisine ve ailesine sonsuz teşekkür ederim. Başkanımızı geçmişteki başarıları ile anacağız.

ACİL ŞİFALAR DİLİYORUM

Mustafa hocamız Covid’e yakalanmıştı. Ben de geçirdim. Hastanede tedavisi devam ediyor. Mustafa hocamız şehrimizi çok seviyor. Alt yapımızı hak ettiği yere getirmek için çok heyecanlı. Trabzon’da kendisi özel çalışma da yapacak. Alt yapı ile ilgili düşüncelerimizi ilettiğimizde “Tam benim arzu ettiğim proje” dedi. Maalesef hastalığı nüksetti.

BOLU KAMPINDA ARAMIZA DÖNECEKTİR

Doktorları, eşi ve yardımcı hocalarımızla görüşüyor, hocamızdan bilgiler alıyoruz. 10-15 gün daha tedavi süreci devam edecek. Çok iyi ve donanımlı bir ekibi var. Turgay hocamızla ve diğer ekibimiz görevinin başında olacak. Mustafa hocamız çok dirençli. En kısa sürede aramıza katılacaktır. Buna olan inancım tamdır. İnşallah Bolu kampında aramıza dönecektir. Mustafa hocamıza ve tüm hastalarımıza şifa diliyoruz.

BULGAR ARKADAŞIMIZ GELMESE DAHİ DAHA İYİLERİ VAR

2-3 arkadaşımızla dış transfer görüşmelerimiz devam ediyor. Transfer edeceğimiz futbolcularımız Kocaelispor büyük camia diyerek geliyor. İnanın Her gün çok sayıda oyuncu ismi geliyor. Bulgar arkadaş (Momchil) gelmese dahi daha iyileri ile temasımız var. Görüştüğümüz futbolcuları 2-3 takım daha istiyor ama bu futbolcuların birinci tercihleri Kocaelispor oluyor. Burak Süleyman, Kemal Can, Gökhan Meral, Tahir, Numan, Murat Cem ve Batuhan Er, Bahri Can’a teşekkür ediyoruz.

BAYRAM İÇİN “KEFİLİM” DEDİM

Bayram henüz lisanslı futbolcumuz. Bir kulüpten aradılar. Kendisi için “Kefilim” dedim. Her hangi bir kırgınlığımız olmadı. Bize şampiyonluk kazandırmış bir futbolcumuz. Gitmek isterse kendisini zora sokmak istemiyoruz. Tahir’in kalmasını istedim ama kulübü 750 bin lira bonservisi bedeli biçti. İndirim istedik, yanaşmadı.

GEREKİRSE YURT DIŞINA GÖNDERECEĞİZ

16 yaşındaki Olcan kardeşimizin milli takıma gitmesine çok sevindim. Kendisini kutluyorum. Alt yapıdan çok iyi bir oyuncu grubumuz geliyor. Büyükşehir Belediye başkanımız tesisleşme adına da destek verecek. Alt yapı hocalarımızı gerekirse yurt dışına göndereceğiz. Hocalarımızın raporu doğrultusunda genç arkadaşlarımızı kamplarımıza da göndereceğiz.

SPONSORLUK BEDELLERİ

Her şeyi büyükşehirden beklememek lazım. Sponsorluk çalışmalarımızı devam ediyor. Yıllık forma göğüs reklamımız 7.5 milyon, sırt 2.5 milyon, kol 1 milyon ve şort reklamımız 500 bin lira olacak. Stat içine led reklam sistemi kuracağız. Maçların yüzde 30’luk kesiminin taraftara açılacağı bilgisi var. Bu da 16-17 bin taraftar demek. Bu arada Stat isim sponsorluğu konusunda görüşmelerimiz devam ediyor.

YAZILIMIN YAPILMASI LAZIM

Localara müthiş bir talep var. Maratonda loca bitmek üzere. Tüm destek verenlere teşekkür ediyorum. Statta turnike yazılımı şu an yok. Geçen gün yetkililer geldi. Yöneticilerimizden Ekrem Can bey konu ile bizzat ilgileniyor. Yazılım işini acilen başlatmaları gerekiyor. TFF başkanımız, “Benim şu an bütçem yok. Spor bakanımız onay versin, bütçe gelsin, hemen yapacağız” dedi. Resmi yazışmalar olacak. Eğer bu yazılım yetişmezse yakın bir şehirde maçlarımız oynanabilir.