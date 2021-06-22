22 Haz 2021 - 19:09- Siyaset G: 22 Haz 2021 - 19:11

Kılıçdaroğlu, Kocaeli’nin taleplerini Türkiye’nin gündemine taşıyacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Kocaeli programı belli oldu.
Kılıçdaroğlu, Kocaeli’nin taleplerini Türkiye’nin gündemine taşıyacak mask

Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 24 Haziran  Perşembe Günü Kocaeli’de gerçekleştireceği programların detayları belli oldu. Genel Başkan Kılıçdaroğlu ilk olarak sabah 09.30’da Darıca’daki Hegsagone Otel’de, Gebze, Darıca, Dilovası ve Çayırova ilçelerinden katılacak olan kanaat önderleri ile bir araya gelerek Kocaeli’nin sorunlarını ve temsilcilerin taleplerini dinleyecek.

KANAAT ÖNDERLERİ VE BALIKÇILAR

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Darıca’daki programın ardından saat 12.30’da Hereke İskele Mevkii’ndeki esnafları ziyaret edecek. Kılıçdaroğlu 13.00’da ise Hereke Sahili’nden tekne ile Karamürsel istikametine doğru yöre balıkçılarıyla açıklarak hem müsilaj incelemesi yapacak hem de sorunlarını dinleyecek. Saat 14.00’da ise Karamürsel Kültür Merkezi’nde bölgenin kanaat önderleri ile buluşarak taleplerini dinleyecek. Genel başkan programların ardından kendisine Kocaeli ilgili iletilen tüm talepleri Türkiye’nin gündemine taşıyacak
# Kemal Kılıçdaroğlu, chp, Müsilaj
# CUMHURİYET HALK PARTİSİ İLE İLİŞKİLİ:
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22 Haz 2021 - 19:09 - Siyaset

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