22 Haz 2021 - 19:16- Gündem G: 22 Haz 2021 - 19:19

Hürriyet, Spor İstanbul A.Ş ile sportif aktiviteleri görüştü

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, İBB iştiraklerinden Spor İstanbul A.Ş’yi ziyaret etti
Hürriyet, Spor İstanbul A.Ş ile sportif aktiviteleri görüştü mask

Göreve geldiğinden bu yana kültürel ve sportif etkinliklerle kenti cıvıl cıvıl bir hale getiren ve gençleri spora teşvik etmek amacıyla çalışmalarına devam eden İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Spor İstanbul A.Ş Genel Müdürü İzzet Renay Onur’u ziyaret etti. Hürriyet’e ziyaretinde Başkan Yardımcısı Nurettin Bulut, Koordinatör Ozan Aksu, İzmit Belediyespor Kulüp Başkanı Uğur Koştur ve İzmit Belediyesi Spor Müdürü Mithat Ağa eşlik etti.

SPORA TEŞVİK 

Kentte sportif aktivitelerin artmasını önemseyen, gençleri ve çocukları spora teşvik edecek çalışmalarına devam eden Başkan Hürriyet, Spor İstanbul A.Ş’nin organizasyonları ile ilgili bilgi aldı. Sportif aktivitelerin yapıldığı alanları gezen Hürriyet, İzmit’te yapılması planlanan sportif etkinlikler, festivaller ve turnuvalarla ilgili Spor A.Ş yetkilileriyle fikir alışverişinde bulundu. Genel Müdür Onur, ziyaretlerinden dolayı Hürriyet ve ekibine teşekkür etti.
# İzmit belediyesi, Fatma Kaplan Hürriyet

22 Haz 2021 - 19:16 - Gündem

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