Cisse ve Taha Batuhan da imzaladı

Kocaelispor’un yeni sezon öncesi kadrosuna kattığı Gineli milli futbolcu Abdoulaye Cisse ile 2 sezondur Kocaelispor forması giyen Taha Batuhan Yayıkcı için imza töreni düzenlendi. Başkan Engin Koyun futbolculara hoş geldin derken, Cisse ve Taha Batuhan da kendilerinden emin olduklarını ifade ettiler.

BİZE DEĞER KATACAKLAR

Başkan Engin Koyun iki Cisse ve Taha Batuhan Yayıkçı’ya yeni sezonda da başarı dilerken şu şekilde konuştu: Batuhan kardeşimizi tanıyorsunuz. Bizim için çok kıymetli, uzun yıllar bize hizmet eden bir kardeşimiz. Kendisine mesaj verdim. “Kent senden çok şey bekliyor, formayı alıyorsun” dedim. Çünkü kendisinde o kumaş var. Bizden 41 numaralı formayı istiyor. Kendisi, ailesi ve takımımız için hayırlı olsun. Diğer transferimiz Cisse. 11 yıl sonra ilk yabancı transferimiz. Ben ona Abdullah diyorum. Gine milli takımında Cisse’nin 2 maçını izledim. İyi bir futbolcu, iyi bir kişiliğe de sahip. Samimi, inançlı. Kendisinin camiamıza değer katacağımıza inanıyorum.

YOULA’YA TEŞEKKÜR EDERİM

En büyük sürprizimiz Youla. O’nun da çok büyük katkısı var. Kendisine oynaması için teklifimiz de oldu. Şaka bir yana… Desteğinden ötürü teşekkür ederim. Antalya’ya Youla ile gitmeseydi Cisse’yi kaptıracaktık. Cisse’nin maliyeti ile ilgili bir fiyat geldi. “Bu olmaz” dedik. Gerçek olan değerini Youla’dan öğrendik ve o şekilde transfer ettik. Hem futbolcu hem de camia kazandı. Bu konuda çok hassasız. Arkadaşlarımız inanın titiz çalışmalar yapıyorlar ve kulübün her bir kuruşunu düşünüyorlar.

CISSE: TARİHİNDEN ÇOK ETKİLENDİM

Abdoulaye Cisse konuşmasında çok yönlü bir futbolcu olduğunu belirtti ve şu şekilde konuştu: (Tercüme konusunda Kocaelispor Dış İlişkiler Sorumlusu Abdurrahman Başkır yardımcı oldu) Öncelikle menajerime teşekkür ederim. Kocaelispor’a transfer olmam için çok emek sarf etti. Başkanımızın da dediği gibi, farklı ülkelerden teklifler vardı. Kocaelispor Kulübü’nün büyüklüğünden ve tarihinden çok etkilendim.

YÜZDE 1000’İM İLE SAHADA OLACAĞIM

Menajerim Youla bana pişman olmayacağın bir yere geleceğimi söyledi. O’nu dinledim ve Kocaelispor ile anlaştım. Çok mutluyum. Türk futbolunu çok iyi bilmiyorum. Zaman geçince tanıyacağım. İtalya’ya gidebilirdim ama oradaki siyahi oyunculara karşı bakışın da olumsuz etkisi ile gitmedim. Ben çok yönlü bir oyuncuyum. En iyi hissettiğim yer orta saha. Ancak burada hocamızın kararı daha önemlidir. Yüzde 1000’imle sahada olacağımdan kimsenin şüphesi olmasın.

TAHA BATUHAN: REKABETE HAZIRIM

Kocaelispor ile üçüncü sezonunu geçirecek olan Taha Batuhan Yayıkcı, rekabete hazır olduğunu belirtti ve şu şekilde konuştu: İlk önce Engin başkanıma çok teşekkür ederim. İlk gün ne kadar heyecanlıysam bugün daha da heyecanlıyım. Sorumluluklarım daha da arttı. Her şeyin farkındayım. Elimden gelenin en iyisini yapacağım. Gelen teklifler vardı. Burası benim evim. Kendimi buraya ait hissediyorum.

BEN İŞİME BAKACAĞIM

Başkanımla 41 numaraları forma için de konuşmam oldu. Layık görürlerse onurla, gururla formayı taşıyacağım. 2 yılda iki şampiyonluk yaşadım. “Yerimiz Süper Lig” diye her zaman diyoruz. Kolay olmayacak. Bilincindeyiz. Ligi iyi yerlerde bitireceğimize inanıyorum. Ben işime bakacağım. Rekabete hazırım.

BAYRAM OLGUN

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