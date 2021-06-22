Sağlık Bakanı Koca, illere göre haftalık vaka haritası yayınlandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “İllerimizde 100 bin nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Vaka sayılarının düşüş hızı azalsa da normalleşmeye engel değil. Aşı ile bitecek. Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerimiz; Kars, Gümüşhane, Bartın, Balıkesir ve Kırklareli. Vaka sayılarında düşüş devam edecek aşı ile bağışıklık kazanacağız. Normalleşmeye devam edeceğiz. Aşı ile bitecek” dedi.
Haritaya göre illerin vaka dağılımı şu şekilde:
Adana: 9,25
Adıyaman: 11,07
Afyon: 53,6
Ağrı: 103,47
Aksaray: 36,64
Amasya: 28,61
Ankara: 93,11
Antalya: 27,08
Ardahan: 65,52
Artvin: 57,82
Aydın: 16,71
Balıkesir: 27,49
Bartın: 29,65
Batman: 39,5
Bayburt: 53,72
Bilecik: 52,12
Bingöl: 35,85
Bitlis: 83,76
Bolu: 109,91
Burdur: 35,19
Bursa: 43,55
Çanakkale: 40,07
Çankırı: 45,21
Çorum: 69,61
Denizli: 50,53
Diyarbakır: 57,47
Düzce: 58,63
Edirne: 12,51
Elazığ: 50
Erzincan: 69,53
Erzurum: 84,67
Eskişehir: 107,89
Gaziantep: 33,74
Giresun: 39
Gümüşhane: 57,87
Hakkari: 68,8
Hatay: 6,33
Iğdır: 16,39
Isparta: 65,18
İstanbul: 51,27
İzmir: 25,99
Kahramanmaraş: 17,29
Karabük: 36,94
Karaman: 37,66
Kars: 82,48
Kastamonu: 79,18
Kayseri: 68,52
Kırıkkale: 63,51
Kırklareli: 34,56
Kırşehir: 81,47
Kilis: 26,61
Kocaeli: 54,42
Konya: 45,82
Kütahya: 116,18
Malatya: 50,36
Manisa: 31,57
Mardin: 43,99
Mersin: 20,23
Muğla: 26,38
Muş: 63,73
Nevşehir: 39,68
Niğde: 48,89
Ordu: 55,69
Osmaniye: 6,2
Rize: 96,99
Sakarya: 59,18
Samsun: 30,97
Siirt: 43,8
Sinop: 14,78
Sivas: 84,61
Şanlıurfa: 25,39
Şırnak: 23,8
Tekirdağ: 40,61
Tokat: 79,12
Trabzon: 60,35
Tunceli: 22,77
Uşak: 36,81
Van: 51,94
Yalova: 46,01
Yozgat: 68
Zonguldak: 69,35
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “İllerimizde 100 bin nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Vaka sayılarının düşüş hızı azalsa da normalleşmeye engel değil. Aşı ile bitecek. Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerimiz; Kars, Gümüşhane, Bartın, Balıkesir ve Kırklareli. Vaka sayılarında düşüş devam edecek aşı ile bağışıklık kazanacağız. Normalleşmeye devam edeceğiz. Aşı ile bitecek” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.