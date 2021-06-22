22 Haz 2021 - 22:20- Gündem G: 22 Haz 2021 - 22:22

İzmit Belediyesinde görev değişikliği

İzmit Belediyesi kurumsal yapılanma çalışmaları kapsamında Park ve Bahçeler Müdürlüğünde görev değişikliği gerçekleştirdi
İzmit Belediyesinde görev değişikliği mask

İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünde kurumsal yapılanma çalışmaları kapsamında görev değişikliği gerçekleştirildi. Park ve Bahçeler Müdürlüğüne Ümit Uçar getirildi. Uçar, görevi Park ve Bahçeler eski Müdürü Aysun Bolat Kılıç’tan devir aldı. 

ÜMİT UÇAR KİMDİR?

1969 doğumlu Ümit Uçar, lise öğrenimini İzmit Lisesi’nde tamamladı. 1993 yılında Uludağ Üniversitesi Makine Mühendisliği Fakültesi mezunu olan Ümit Uçar, Enpay-Yürwaş’da 1 yıl İmalat ve Üretim şefi, T. Pirelli Lastikleri A.Ş’de 10 yıl Üretim Şefi, Çevre Hurda Kağıtçılık Ltd. Şirketi’nde 2 yıl Proje Müdürü, Billas Lastik ve Kauçuk A.Ş / Ovakent Lastik’te 3 yıl İmalat Müdürü, KARTEKS’de ise 1 yıl Üretim Müdürü olarak görev yaptı. Ümir Uçar evli ve 2 çocuk sahibidir.
# İzmit belediyesi, proje, çocuk

22 Haz 2021 - 22:20 - Gündem

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