Bilgi Küpü öğrencilerinin Türkiye finalisti projesini hayata geçirdi

İlimizde başarısı ve yaptıkları önemli çalışmalarıyla adından söz ettiren eğitim kurumu olan Bilgi Küpü Okulları Türkiye genelinde düzenlenen “3D Yazıcısı ve Atölyesi” Yarışmasında finale kalan “Güneş Enerjili Telefon Şarj İstasyonu” projesini okul bahçesinde hayata geçirerek öğrenci ve velilerinin kullanımına sunmaya başladı.

Bilgi Küpü Fen Lisesi öğrencileri Elif İdil Eren, Serra Hayat Temel ve Cemal Demir’in geliştirdiği “Güneş Enerjili Telefon Şarj İstasyonu” projesi çevre dostu olması ve yenilenebilir enerjiden elde edilmesi dolayısıyla Türkiye finalinde yarışmaya hak kazandı. Rakiplerini geride bırakan proje derece elde edemese de ilk sıralarda yer alarak büyük bir başarıya imza attı.

Konuyla alakalı açıklama yapan okul yetkilileri şunları söyledi; Günümüzde doğanın bizlere sunduğu nimetleri hor kullanımımızdan dolayı birçok doğal afet ve olumsuzluklarla karşılaşmaktayız. Fen Lisesi öğrencilerimiz bu konuya dikkat çekmek ve önlem almak adına enerjinin belirli oranda yenilenebilir enerjiden sağlanması adına böyle güzel bir projeye imza attılar. Bizler de okul yönetimi olarak öğrencilerimizin tasarladığı bu projeyi hem onlara jest olması adına hem de az da olsa tüketimi azaltmak adına hayata geçirdik.

Öğrencilerimizden ve velilerimizden güzel dönüşler almamız bizleri ayrıca mutlu ederken Bilgi Küpü Okulları olarak ekolojik okul olmanın sorumluluğu ile bu tip çalışmalara daha da önem vereceğimizi iletmek isteriz. Son olarak bu güzel projede emeği geçen öğretmenimiz ve Fen Lisesi öğrencilerimiz Elif İdil Eren, Serra Hayat Temel ve Cemal Demir’i tebrik ederiz.” dedi.