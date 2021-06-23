Kocaeli Emlakçılar Odası’nda neler oluyor?

Bilindiği gibi Kocaeli Emlakçılar Odası Yönetim Kurulu Üyesi Adem Kabul, Başkan Alpay Hacıoğlu hakkında geçtiğimiz ay Cumhuriyet Savcılığına ‘resmi evrakta sahtecilik, haksız kazanç’ suçlarından suç duyurusunda bulunduklarını duyurmuştu. Kabul, yeni bir açıklama yaparak Başkan Hacıoğlu’nun haksız kazanç iddia ettiğini, bunun için derneği kullandığını belirtti.

“EKSTRA 250 TL ÖDEYEREK ALABİLİYOR”

Kabul, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; “Alpay Hacıoğlu kendisine güvenen meslektaşlarından her fırsatta çıkar sağlamaya devam ediyor. Emlakçılar için zorunlu hale gelen MYK belgesi ile alakalı özel firmalar ve bazı meslek odaları bedava ön eğitim veriyorken Alpay Hacıoğlu dernek üzerinden (KEMDER) kurduğu tezgâhla kişi başı 250 TL ücret karşılığı ön eğitim veriyor. Yani bir emlakçı meslektaşımız herhangi bir firmadan yaklaşık 1000 TL ye MYK belgesi alabiliyorken Alpay Hacıoğlu’ndan ekstra 250 TL ödeyerek alabiliyor.

“GÖZDAĞI VEREREK EĞİTİM VERDİ”

MYK belgesi ihtiyacı olan emlakçılar, Alpay Hacıoğlu’na danışıyorlar fakat başkan, emlakçılara ‘Başka firmalardan alamazsın, sorun yaşarsın, geçemezsin, gel bizden eğitim al, sınavda yardımcı oluruz’ gibi cümlelerle korku aşılayarak kendisinden ön eğitim almaya mecbur bırakıyor. Maalesef bu şekilde gözdağı vererek 250 TL karşılığı binlerce emlakçıya eğitim verdi, vermeye devam ediyor. Yani 250 TL çarpı binlerce emlakçı eşittir haksız kazanç. Bu sistemde tezgahladığı paranın az bir kısmını odaya bağış yapıyor ki yakalanırsa bir açıklaması olabilmesi ve göze batmaması için fakat paranın büyük kısmı nerede bilinmez.

“BİNLERCE KİŞİDEN BAHSEDİYORUM”

Lütfen anlattıklarımı sorgulayın. Arayın MYK belgesi alan meslektaşlarınıza danışın. Alpay Başkan’a güvenenler ekstra 250 TL ödediğini anlayacaklar. 3 kişi değil, 5 kişi değil... Binlerce kişiden bahsediyorum. 250 TL ekstra ödeyenler arasın başkandan paralarını geri istesin kimse çoluğunun çocuğunun rızkını böylelerine yedirmesin. “