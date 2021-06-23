23 Haz 2021 - 13:18- Siyaset G: 23 Haz 2021 - 13:30

Meral Akşener'den Lütfü Türkkan açıklaması! "Rezil edeceğim"

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın Dilovası'nda kaçak çiftliğinin yıkılması hakkında değerlendirmelerde bulunan İYİ Parti lideri Akşener, "Onun karşılaştığı bu sistemin sonuçları olarak bizzat kim nerede ne yapmışsa hepsinin takipçisi olmazsam, hepsini rezil etmezsem namerdim" dedi.

Meral Akşener'den Lütfü Türkkan açıklaması! "Rezil edeceğim" mask

İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli milletvekili Lütfü Türkkan'ın Dilovası Köseler Mahallesi'nde bulunan çiftliğindeki kaçak yapılar için tahliye işlemi başlatıldı. 15 kaçak yapı ve bir kısmının TOKİ arazisine kurulduğu tespit edilen çiftliğin, tahliye kararının kesinleşmesinin ardından sabah saatlerinde bölgeye gelen Dilovası Belediyesi ekipleri, çiftliğin tahliye edilmesi için verilen sürenin sonuna geldiğini çiftlik yetkililerine bildirdi. Çiftlikte yapılan incelemelerin ardından tahliye işlemi başlatıldı.

"KİM NE YAPMIŞSA REZİL ETMEZSEM NAMERDİM"

Partisinin grup toplantısında bu konuya değinen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "İki gündür Sayın Lütfü Türkkan'ın meşhur çiftliği üzerine gagalanıyoruz. Bir basın mensubu arkadaşımız soru sormak istedi. Sayın Türkkan'ın açıklamaları var ama onun karşılaştığı bu sistemin sonuçları olarak ben, kim nerede ne yapmışsa tespit edip rezil etmezsem namerdim. Yıkıldı mı, yıkıldı. Tamam." dedi.

"ŞİMDİ BEN TAKİP EDECEĞİM"

Akşener, konuşmasının devamında şunları söyledi: "İletişim Başkanı'nın eviyle ilgili bir şey çıktı ağzımızı açmadık. Tarihi eser meselesinin nasıl yürüdüğünü biliyoruz. Üzerinde tepinebilirdik, tepinmedik. Şimdi yandınız. Madem ki devletten kiralanmış yerlere çökülmüş diye tabir ediliyor, şimdi ben takip edeceğim. Nasıl iyi takip ettiğimi görecekler."

# İyi Parti, Lütfü Türkkan
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23 Haz 2021 - 13:18 - Siyaset

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