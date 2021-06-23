23 Haz 2021 - 13:50- Gündem G: 23 Haz 2021 - 13:52

Sağlık çalışanlarının istifa yasağı kalkıyor

Sağlık Bakanlığı, 1 Temmuz itibariyle sağlık çalışanlarına uygulanan istifa yasağının kaldırılacağını duyurdu.
Sağlık çalışanlarının istifa yasağı kalkıyor mask

Sağlık Bakanlığı tarafından 27 Ekim 2020 tarihinde uygulamaya konulan ve genelgelerle uzatılan sağlık çalışanlarına istifa yasağı sona eriyor. Sağlık Bakanlığı, 1 Temmuz itibariyle sağlık çalışanlarına uygulanan istifa yasağının kaldırılacağını duyurdu.
# sağlık

23 Haz 2021 - 13:50 - Gündem

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