Sağlık çalışanlarının istifa yasağı kalkıyor

Sağlık Bakanlığı tarafından 27 Ekim 2020 tarihinde uygulamaya konulan ve genelgelerle uzatılan sağlık çalışanlarına istifa yasağı sona eriyor. Sağlık Bakanlığı, 1 Temmuz itibariyle sağlık çalışanlarına uygulanan istifa yasağının kaldırılacağını duyurdu.