Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği (AB) tarafından ortaklaşa finanse edilen ve TREESP1.2.INST-CARE/P-04 numaralı doğrudan hibe sözleşmesi çerçevesinde yürütülmekte olan “Kurumsal Çocuk Bakım Hizmetleri Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi” Destek Ekibinde görevlendirilmek üzere proje süresince tam zamanlı sözleşmeli personel istihdam edilecek. Seçme sınavı sonucunda başarılı olan adaylar, Sosyal Güvenlik Kurumu’nda, 4857 Sayılı İş Kanunu kapsamında belirli süreli iş sözleşmesi ile istihdam edilecektir.
23 Haz 2021 - 13:54- Gündem Güncelleme: 23 Haz 2021 - 13:56
Kadın istihdamına yönelik proje için personel alınacak
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Kadın istihdamına yönelik proje için personel alınacak
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.