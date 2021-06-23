23 Haz 2021 - 13:54- Gündem G: 23 Haz 2021 - 13:56

Kadın istihdamına yönelik proje için personel alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Kadın istihdamına yönelik proje için personel alınacak
Kadın istihdamına yönelik proje için personel alınacak mask

Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği (AB) tarafından ortaklaşa finanse edilen ve TREESP1.2.INST-CARE/P-04 numaralı doğrudan hibe sözleşmesi çerçevesinde yürütülmekte olan “Kurumsal Çocuk Bakım Hizmetleri Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi” Destek Ekibinde görevlendirilmek üzere proje süresince tam zamanlı sözleşmeli personel istihdam edilecek. Seçme sınavı sonucunda başarılı olan adaylar, Sosyal Güvenlik Kurumu’nda, 4857 Sayılı İş Kanunu kapsamında belirli süreli iş sözleşmesi ile istihdam edilecektir.

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# çocuk, proje, Kadın

23 Haz 2021 - 13:54 - Gündem

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