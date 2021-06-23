Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: Kocaeli İl, Gölcük İlçe, 217 Ada, 4 Parsel, İHSANİYE Mahalle/Köy, Kat:1 bağ.böl.no:4 Nolu Bağımsız Bölüm Taşınmaz Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin ve Gölcük Belediyesinin imar planı sınırları içindedirTaşınmaz Gölcük Devlet Hastanesinden kuzey yönde devam eden Hastane Caddesi üzerinde yer almaktadır. Tapu kaydında her ne kadar mesken vasfında görünse de üzerinde herhangi bir yapı tespit edilememiş, halihazırda arsa vasfında olup üzerinde çeşitli moloz hafriyatının olduğu ve iş makinalarının park alanı olarak kullandığı parseldir.
23 Haz 2021 - 13:56- Gündem Güncelleme: 23 Haz 2021 - 13:58
Gölcük İhsaniye'de 719 m² arsa icradan satılık
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Gölcük İhsaniye'de 719 m² arsa icradan satılık
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.