Gölcük İhsaniye'de 719 m² arsa icradan satılık

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: Kocaeli İl, Gölcük İlçe, 217 Ada, 4 Parsel, İHSANİYE Mahalle/Köy, Kat:1 bağ.böl.no:4 Nolu Bağımsız Bölüm Taşınmaz Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin ve Gölcük Belediyesinin imar planı sınırları içindedirTaşınmaz Gölcük Devlet Hastanesinden kuzey yönde devam eden Hastane Caddesi üzerinde yer almaktadır. Tapu kaydında her ne kadar mesken vasfında görünse de üzerinde herhangi bir yapı tespit edilememiş, halihazırda arsa vasfında olup üzerinde çeşitli moloz hafriyatının olduğu ve iş makinalarının park alanı olarak kullandığı parseldir.

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