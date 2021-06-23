Bina inşaatı yaptırılacak

GEBZE İLÇESİ MUSTAFA PAŞA MAHALLESİ 72 ADA 12 PARSELE KADEME BİNASI YAPIM İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.

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