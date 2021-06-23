23 Haz 2021 - 13:57- Gündem G: 23 Haz 2021 - 13:59

Bina inşaatı yaptırılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Bina inşaatı yaptırılacak
Bina inşaatı yaptırılacak mask

GEBZE İLÇESİ MUSTAFA PAŞA MAHALLESİ 72 ADA 12 PARSELE KADEME BİNASI YAPIM İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.

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23 Haz 2021 - 13:57 - Gündem

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