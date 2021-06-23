Kylian Hazard bombası patladı

Kocaelispor’da dış transferde hareketlilik devam ediyor. Yeşil siyahlılar çok önemli bir futbolcu, dünyaca ünlü Eden Hazard’ın kardeşi Kylian Hazard için resmi teklifte bulundu
OFANSİF ORTA SAHA
Yeni sezon öncesi kadrosuna sağ bek, stoper ve ön libero Abdoulaye Cisse, stoper Mevlüt Çelik, orta saha oyuncusu İlyas Kubilay Yavuz ve sol bek Atila Turan’ı katan, santrafor Dino N’dlovu ile ön protokol imzalayan Kocaelipor, Belçikalı ofansif orta saha oyuncusu Kylian Hazard’ı gündemin ilk sırasına aldı. Son olarak Cercle Brugge takımında forma giyen Hazard için Kocaelispor kulübünden futbolcunun menajerine resmi teklif gönderildi.
EDEN VE TORGAN’IN EN KÜÇÜK KARDEŞLERİ
Futbolcunun istediği belli bir rakam var, yeşil siyahlı kulüp de bonuslarla birlikte verebileceği rakamı sundu. Temaslar devam ediyor. Real Madrid’in dünyaca ünlü futbolcusu Eden Hazard’ın ve Almanya Bundesliga takımlarından Borussia Dortmund’un futbolcusu Thorgan Hazard’ın en küçük kardeşleri olan Kylian, 5 Ağustos 1995 tarihinde Belçika’da doğdu.
BELÇİKA 1. LİGİ’NDE
Hazard, geride bıraktığımız sezon Belçika 1. Ligi (Süper Lig) takımlarından Cercle Brugge takımında 18 maça çıktı, 1 gol attı, 3 de asist yaptı. Futbola Belçika’nın AFC Tubize takımının altyapısında başlayan 25 yaşındaki oyuncu, Lille ekibinin altyapısına geçiş yaptı. Burada U-19 takımına yükselen yıldız oyuncu, daha sonra sırasıyla White Star Brüssel, Zulte Waregem, Újpest FC, Chelsea U-23 ve son olarak Cercle Brugge takımlarının formalarını giydi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.