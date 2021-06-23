23 Haz 2021 - 19:00- Spor G: 23 Haz 2021 - 19:01

Kylian Hazard bombası patladı

Erdem ÖVÜÇ
Erdem ÖVÜÇ Tüm Haberleri
Kylian Hazard bombası patladı mask

Kocaelispor’da dış transferde hareketlilik devam ediyor. Yeşil siyahlılar çok önemli bir futbolcu, dünyaca ünlü Eden Hazard’ın kardeşi Kylian Hazard için resmi teklifte bulundu

OFANSİF ORTA SAHA

Yeni sezon öncesi kadrosuna sağ bek, stoper ve ön libero Abdoulaye Cisse, stoper Mevlüt Çelik, orta saha oyuncusu İlyas Kubilay Yavuz ve sol bek Atila Turan’ı katan, santrafor Dino N’dlovu ile ön protokol imzalayan Kocaelipor, Belçikalı ofansif orta saha oyuncusu Kylian Hazard’ı gündemin ilk sırasına aldı. Son olarak Cercle Brugge takımında forma giyen Hazard için Kocaelispor kulübünden futbolcunun menajerine resmi teklif gönderildi.

EDEN VE TORGAN’IN EN KÜÇÜK KARDEŞLERİ

Futbolcunun istediği belli bir rakam var, yeşil siyahlı kulüp de bonuslarla birlikte verebileceği rakamı sundu. Temaslar devam ediyor. Real Madrid’in dünyaca ünlü futbolcusu Eden Hazard’ın ve Almanya Bundesliga takımlarından Borussia Dortmund’un futbolcusu Thorgan Hazard’ın en küçük kardeşleri olan Kylian, 5 Ağustos 1995 tarihinde Belçika’da doğdu.

BELÇİKA 1. LİGİ’NDE

Hazard, geride bıraktığımız sezon Belçika 1. Ligi (Süper Lig) takımlarından Cercle Brugge takımında 18 maça çıktı, 1 gol attı, 3 de asist yaptı. Futbola Belçika’nın AFC Tubize takımının altyapısında başlayan 25 yaşındaki oyuncu, Lille ekibinin altyapısına geçiş yaptı. Burada U-19 takımına yükselen yıldız oyuncu, daha sonra sırasıyla White Star Brüssel, Zulte Waregem, Újpest FC, Chelsea U-23 ve son olarak Cercle Brugge takımlarının formalarını giydi.

# Kocaelispor, Kylian Hazard

23 Haz 2021 - 19:00 Kocaeli- Spor

Muhabir Erdem Övüç

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