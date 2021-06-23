23 Haz 2021 - 16:19- Gündem G: 23 Haz 2021 - 16:21

Şiddetli rüzgar pazarcıların tentelerini uçurdu

Derince'de şiddetli rüzgar nedeniyle pazarcıların tenteleri tezgahların üzerine devrildi. 

Demirören Haber Ajansı
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Şiddetli rüzgar pazarcıların tentelerini uçurdu mask

Kentte şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Derince ilçesi Fatih Sultan Mahallesi'nde kurulan pazar yerinde esnafın tenteleri uçarak tezgahların üstüne devrildi. Büyük zorluk yaşayan pazarcı esnafı, tentelerini yerinde tutmak için mücadele sarf etti. İzmit'te ise şiddetli rüzgar nedeniyle bazı vatandaşlar yürümekte zorlandı. Bir işletme sahibinin ise çatıdaki brandanın uçmaması için çivi çaktığı görüldü.

23 Haz 2021 - 16:19 - Gündem

Muhabir Demirören Haber Ajansı

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