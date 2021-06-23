Kentte şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Derince ilçesi Fatih Sultan Mahallesi'nde kurulan pazar yerinde esnafın tenteleri uçarak tezgahların üstüne devrildi. Büyük zorluk yaşayan pazarcı esnafı, tentelerini yerinde tutmak için mücadele sarf etti. İzmit'te ise şiddetli rüzgar nedeniyle bazı vatandaşlar yürümekte zorlandı. Bir işletme sahibinin ise çatıdaki brandanın uçmaması için çivi çaktığı görüldü.
23 Haz 2021 - 16:19- Gündem Güncelleme: 23 Haz 2021 - 16:21
Şiddetli rüzgar pazarcıların tentelerini uçurdu
Derince'de şiddetli rüzgar nedeniyle pazarcıların tenteleri tezgahların üzerine devrildi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.