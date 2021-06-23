23 Haz 2021 - 16:38- Asayiş G: 23 Haz 2021 - 16:44

3 çocuk annesi koronaya yenildi!

Gölcük'te ikamet eden Kadriye Dinç Covid-19 nedeniyle vefat etti

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
3 çocuk annesi koronaya yenildi! mask

Gölcük İhsaniye Merkez Mahallesi Soğukoğlu Caddesi adresinde ikamet eden Tersaneden emekli Turhan Dinç’in eşi Kadriye Dinç (61) Covid-19 nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 3 çocuk annesi olan Kadriye Dinç’in cenazesi İhsaniye Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Merkez Mezarlığında toprağa verildi.
# çocuk, covid-19
# KORONAVİRÜS İLE İLİŞKİLİ:
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23 Haz 2021 - 16:38 Kocaeli/ Gölcük- Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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