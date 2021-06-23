23 Haz 2021 - 16:44- Spor G: 23 Haz 2021 - 16:47

Mustafa Reşit Akçay'ın sağlık durumu ciddiyetini koruyor

Solunum yolu hastalığı nedeniyle geçtiğimiz hafta Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne kaldırılan ve durumunun ağırlaşmasının ardından önce yoğun bakıma alınan ardından dün entübe edilen Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay'ın sağlık durumu ile ilgili hastaneden açıklama yapıldı.
Mustafa Reşit Akçay'ın sağlık durumu ciddiyetini koruyor mask

KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nden yapılan açıklamada, "Solunum yetmezliği nedeniyle halen yoğun bakım ünitemizde takip edilmekte olan hastamızın solunum sıkıntısının derinleşmesi nedeniyle önce solunum cihazına bağlanmış, takiben kalp akciğer makinesine (ECMO) bağlanarak yaşamsal fonksiyonları kontrol alınmıştır. Hastamızın genel durumu ciddiyetini korumakta olup, halen yoğun bakım ünitemizde takip ve tedavisi devam etmektedir" denildi.
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23 Haz 2021 - 16:44 Kocaeli/ İzmit- Spor

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