23 Haz 2021 - 17:02- Gündem G: 23 Haz 2021 - 17:04

BİLKAR Tiyatro Topluluğu, Bay Tercih’i yarın sahneleyecek  

Gebze’nin kültür ve sanatta aktif sivil toplum örgütü BİLKAR’ın tiyatro topluluğu, pandemi sürecinde tiyatroseverleri yeni bir okuma tiyatrosu oyunu ile selamlayacak  

BİLKAR Tiyatro Topluluğu, Bay Tercih’i yarın sahneleyecek   mask

Gebze’de bulunan BİLKAR Tiyatro Topluluğu, Herman Melville’nin “Katip Bartleby” adlı kitabından BİLKAR Tiyatro Topluluğu Genel Sanat Yönetmeni Abbas Kırçıl uyarlanan “Bay Tercih” adlı oyunu yarın (25 Haziran Cuma günü) akşam 19.00’da sahneleyecek. Oyun, BİLKAR’ın instagram hesabından canlı yayınlanacak.

PANDEMİDE ARA VERMİŞTİ

BİLKAR’da tiyatro topluluğu pandemi döneminde sahne üzerindeki tiyatro çalışmalarına ara vermişti. Bu süreçte çalışmalarını zoom üzerinden sürdüren topluluk Judith Kerr’in “Hitler Oyuncağımı Çaldı” adlı romanından bir uyarlamayı ve Aziz Nesin’in eseri “Yaşasın kavuniçi” adlı oyunları yine Abbas Kırçıl’ın yönetmenliğinde, okuma tiyatrosu şeklinde sahnelemişti. Aynı kategoride yeni oyunun özelliği, uyarlamanın da Abbas Kırçıl’a ait olması.

OYUNCU KADROSU

Oyunda rolleri Özgür Özbay (Başkatip), Zeynep Özer Ala (Emma), Serkan Bülbül (Bay Bartleby), Fatma Özer (Hindi), Mustafa Sarıyıldız (Cımbız), Gülse Kalyon (Zencefil), Tuğba Turan (Isabel), Fatma Kalyon (Emily), Meral Erdoğan (Radyo spikeri), Serap Arslan (Açıklamalar), Mehmet Öztürk (1’nci Gardiyan) ve Erdal Gürkal (2’nci gardiyan) paylaştı.

23 Haz 2021 - 17:02 Kocaeli/ Gebze- Gündem

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