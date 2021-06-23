İzmit Marina’da Karahasan güven tazeledi 

İzmit Marina Esnafları Ticari Dayanışma Derneği 6. Olağan Genel Kurulu’nu 19 Haziran Cumartesi günü, İzmit Marina’da yaptı. Kongrenin tek adayı olan mevcut Başkan Orhan Karahasan yeniden başkanlığa seçilerek güven tazeledi. Kurucu Başkan Orhan Karahasan’ın başkanlığında yeni seçilen yönetim kurulu kendi arasında görev dağılımını da yaptı.
“HÜRRİYET İLE BİR ARAYA GELECEĞİZ”
Dernek Başkanı Orhan Karahasan yaptığı açıklamada, ‘’2001 yılında faaliyete başladık, 2005 yılında da dernekleştik, değişerek ve gelişerek hizmetimize devam ediyoruz. Tekne Balık Lokantaları zorlu bir pandemi dönemi yaşadı, dayanışma içerisinde bu süreci atlatmaya çalıştık. Bundan sonra önümüze bakıyoruz. 1 Temmuz itibariyle ve aşılama ile eski normallere yaklaşacağımıza inanıyoruz. Yine önümüzdeki süreçte İzmit Belediyesi ile halkımıza dönük ortak faaliyetlerimiz olacak. Önümüzdeki günlerde İzmit Belediye Başkanı Sayın Fatma Kaplan Hürriyet ile bir araya geleceğiz” dedi.
YÖNETİM KURULU VE GÖREV DAĞILIMI
Orhan Karahasan: Başkan
Salih Meriçcoşar: Başkan Yardımcısı
Barbaros Akkuş: Sekreter ve Basın Sözcüsü
Mehmet Kıyar: Sayman
Kazım Pehlivan: Üye
Suat Ataç: Üye
Yakup Kar: Üye
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.