23 Haz 2021 - 17:04- Gündem G: 23 Haz 2021 - 17:05

İzmit Marina’da Karahasan güven tazeledi 

İzmit Marina Esnafları Ticari Dayanışma Derneği 6. Olağan Genel Kurulu’nda Mevcut Başkan Orhan Karahasan güven tazeledi

İzmit Marina’da Karahasan güven tazeledi  mask

İzmit Marina Esnafları Ticari Dayanışma Derneği 6. Olağan Genel Kurulu’nu 19 Haziran Cumartesi günü, İzmit Marina’da yaptı. Kongrenin tek adayı olan mevcut Başkan Orhan Karahasan yeniden başkanlığa seçilerek güven tazeledi. Kurucu Başkan Orhan Karahasan’ın başkanlığında yeni seçilen yönetim kurulu kendi arasında görev dağılımını da yaptı. 

“HÜRRİYET İLE BİR ARAYA GELECEĞİZ”

Dernek Başkanı Orhan Karahasan yaptığı açıklamada, ‘’2001 yılında faaliyete başladık, 2005 yılında da dernekleştik, değişerek ve gelişerek hizmetimize devam ediyoruz. Tekne Balık Lokantaları zorlu bir pandemi dönemi yaşadı, dayanışma içerisinde bu süreci atlatmaya çalıştık. Bundan sonra önümüze bakıyoruz. 1 Temmuz itibariyle ve aşılama ile eski normallere yaklaşacağımıza inanıyoruz. Yine önümüzdeki süreçte İzmit Belediyesi ile halkımıza dönük ortak faaliyetlerimiz olacak. Önümüzdeki günlerde İzmit Belediye Başkanı Sayın Fatma Kaplan Hürriyet ile bir araya geleceğiz” dedi.

YÖNETİM KURULU VE GÖREV DAĞILIMI

Orhan Karahasan: Başkan 
Salih Meriçcoşar: Başkan Yardımcısı 
Barbaros Akkuş: Sekreter ve Basın Sözcüsü 
Mehmet Kıyar: Sayman 
Kazım Pehlivan: Üye 
Suat Ataç: Üye
Yakup Kar: Üye

# İzmit belediyesi, Fatma Kaplan Hürriyet

23 Haz 2021 - 17:04 Kocaeli/ İzmit- Gündem

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