23 Haz 2021 - 17:29- Gündem G: 23 Haz 2021 - 17:31

İzmit Belediyesinden vergi yapılandırma fırsatı

İzmit Belediyesi, 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Kanunu’na ilişkin olarak vatandaşların belediyeye olan borçlarını peşin ya da taksitli olarak yapılandırma fırsatı sunuyor
İzmit Belediyesinden vergi yapılandırma fırsatı mask

İzmit Belediyesi, emlak, çevre temizlik, ilan reklam ve eğlence vergileri, idari para cezaları, pazar yeri ücretleri, kira ve ecrimisil gelir vergisi borçları olan vatandaşların borçlarını yapılandıracak. Kanun kapsamına giren borçlarını yapılandırarak ödemek isteyen vatandaşlar 31 Ağustos 2021 tarihine kadar İzmit Belediyesi veznelerinden yazılı olarak veya izmit.bel.tr internet adresinden yapılandırma başvurusunda bulunabilecek.

18 TAKSİT İMKÂNI

Peşin veya 6, 9, 12 ile 18 eşit taksitte ödeme seçenekleri sunan İzmit Belediyesi, Belsa Plaza 3. kat Gelir Birimi, kaymakamlık (Bekirpaşa), Alikahya, Kuruçeşme, Akmeşe veya Mevlana Kültür Merkezi hizmet binalarında bulunan veznelerde 31 Ağustos Salı günü mesai bitimine kadar yapılandırmaların yapılabileceğini açıkladı.
# İzmit belediyesi, Akmeşe

23 Haz 2021 - 17:29 - Gündem

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