Alınan bilgiye göre Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında kasten öldürmeye teşebbüs suçundan tutuksuz yargılanan T.C.A. (22) isimli şahıs hakkında, yargılandığı mahkemece 6 yıl 1 ay 20 gün hapis cezası verildi. Kararın onanmasının ardından aranmaya başlanan T.C.A. polis ekipleri tarafından Karamürsel’de yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen T.C.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
23 Haz 2021 - 18:19- Asayiş Güncelleme: 23 Haz 2021 - 18:20
Aranan kişi polise yakalandı
Kocaeli’de işlediği kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 6 yıl 1 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılan kişi polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.