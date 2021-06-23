23 Haz 2021 - 18:19- Asayiş G: 23 Haz 2021 - 18:20

Aranan kişi polise yakalandı

Kocaeli’de işlediği kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 6 yıl 1 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılan kişi polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
Aranan kişi polise yakalandı mask

Alınan bilgiye göre Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında kasten öldürmeye teşebbüs suçundan tutuksuz yargılanan T.C.A. (22) isimli şahıs hakkında, yargılandığı mahkemece 6 yıl 1 ay 20 gün hapis cezası verildi. Kararın onanmasının ardından aranmaya başlanan T.C.A. polis ekipleri tarafından Karamürsel’de yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen T.C.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

23 Haz 2021 - 18:19 Kocaeli/ İzmit- Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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