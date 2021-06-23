Aranan kişi polise yakalandı

Alınan bilgiye göre Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında kasten öldürmeye teşebbüs suçundan tutuksuz yargılanan T.C.A. (22) isimli şahıs hakkında, yargılandığı mahkemece 6 yıl 1 ay 20 gün hapis cezası verildi. Kararın onanmasının ardından aranmaya başlanan T.C.A. polis ekipleri tarafından Karamürsel’de yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen T.C.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.