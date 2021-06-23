İzmit Belediyesi personeli  Covid-19 aşısı oldu

Sağlık Bakanlığı’nın Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında sürdürülen aşılama programında Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) kayıtlı tüm çalışanların aşı randevularının açıldığının açıklamasıyla birlikte İzmit Belediyesi harekete geçti. İzmit Belediyesi personelleri aşı randevularının açılmasının ardından aşılanmaya başladı.



TÜM PERSONEL AŞILANDI

İzmit İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından görevlendirilen sağlık ekibi tarafından, İzmit Belediyesi Belsa Hizmet Binasında Covid-19 aşısı vurulmak isteyen personele aşı yapıldı. Covid-19 salgınıyla mücadelenin aşıyla mümkün olduğunu ancak maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulmaya devam edilmesi gerektiğini belirten sağlıkçılar, belediye çalışanlarının korunması açısından aşının önemine değindiler.



SAHA ÇALIŞANLARI DA AŞILANDI

Pandemi dönemi boyunca sahada canla başla çalışan Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ve Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin aşı işlemleri Gültepe Şantiyesinde gerçekleştirildi. Hizmet sektöründe büyük bir özveri ile çalışan ekipler, sağlık çalışanlarına emeklerinden dolayı teşekkür etti.



BELEDİYEMİZ AŞIYI AYAĞIMIZA GETİRDİ

Covid-19 aşısı olan İzmit Belediyesi personeli Selen Uçar “İş yoğunluğundan dolayı hastaneye gidip aşı olamıyorduk. Belediyemiz aşıyı ayağımıza getirdi. Bizde sorumluluk sahibi bireyler olarak aşımızı yaptırdık. Bize bu imkânı sağladığı için Başkanımız Fatma Hanım’a ve sağlık ekiplerine çok teşekkür ediyorum” şeklinde memnuniyetini dile getirdi. Belediye Başkan Yardımcısı Ünal Özmural, pandemi süreci boyunca büyük bir özveriyle çalışan sağlık çalışanlarına teşekkür ederek hediyelerini takdim etti.