23 Haz 2021 - 22:29- Asayiş G: 23 Haz 2021 - 22:30

Kuyumcuların kavgası büyüdü, iki grup sokak ortasında birbirine girdi

İzmit’te iki kuyumcu arasında çıkan tartışmanın büyümesiyle iki grup sokak ortasında birbirine girdi. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.
Kuyumcuların kavgası büyüdü, iki grup sokak ortasında birbirine girdi mask
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Olay, öğlen saatlerinde İzmit Tepecik Mahallesi İstiklal Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde bulunan bir kuyumcuya giden bir vatandaş, aynı bölgede bulunan bir kuyumcudan aldığı reşat altını bozdurmak istediğini söyledi. Kuyumcunun bozdurmak istediği altının altın kaplama olduğunu söylemesi üzerine vatandaş, altını aldığı kuyumcuya giderek durumu anlattı. Altını satan kuyumcu vatandaş ile birlikte, altının altın kaplama olduğunu söyleyen kuyumcunun iş yerine gitti. Kuyumcular arasında altın sebebi ile çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kuyumcuların yakınlarının da gelmesi ile iki grup cadde ortasında birbirine girdi.

Sokak ortasındaki kuyumcuların kavgası vatandaş kamerasında

Olayı gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kavga eden iki grubu ayırdı. Kavga eden şahıslar birbirlerinden şikayetçi olmadı. Kavga anı ise vatandaşlar tarafından cep telefonu ile saniye saniye görüntülendi. Öte yandan, konu ile ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine konuşan Kocaeli Kuyumcular Derneği Başkanı Nuri Koç, yaşanan olayın uygulanan fiyat politikaları sebebi ile çıktığı yönündeki iddiaların asılsız olduğunu, kavganın iki kuyumcu arasındaki tartışma sebebi ile çıktığını söyledi.
# Sokak

23 Haz 2021 - 22:29 İHA Kocaeli/ İzmit- Asayiş

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