Veterinerler Odası’ndan o vatmana plaket

Geçtiğimiz günlerde İzmit Sekapark mevkiinde tramvay yoluna giren kaplumbağa, uzun süre ilerlediği yoldan çıkmayı başaramadı. Bir süre yolda mücadele eden kaplumbağayı gören seyir halindeki tramvayın vatmanı ise tramvayı durdurarak raylara indi. Tramvay yolundan çıkma mücadelesi veren kaplumbağayı, eline alarak demir bariyerlerin arkasındaki yeşil alana bıraktı.
PLAKET VERİLDİ
Bu hareket büyük takdir toplarken kaplumbağanın hayatını kurtaran vatman Serhat Topal’a Kocaeli Veterinerler Odası Başkanı Mehmet Bostancı teşekkür plaketi takdim etti. Bostancı konuyla ilgili, “Ulusal medyada da yer bulan vatmanımıza ‘hayvanı sevmeyen insanı sevemez’ düsturuyla bu hassas davranışından dolayı teşekkür plaketi takdim edilmiştir” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.