24 Haz 2021 - 10:19- Gündem G: 24 Haz 2021 - 10:20

Veterinerler Odası’ndan o vatmana plaket

Kocaeli Veterinerler Odası Başkanı Mehmet Bostancı kaplumbağanın hayatını kurtaran Vatman Serhat Topal’a teşekkür plaketi verdi.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
Veterinerler Odası’ndan o vatmana plaket mask

Geçtiğimiz günlerde İzmit Sekapark mevkiinde tramvay yoluna giren kaplumbağa, uzun süre ilerlediği yoldan çıkmayı başaramadı. Bir süre yolda mücadele eden kaplumbağayı gören seyir halindeki tramvayın vatmanı ise tramvayı durdurarak raylara indi. Tramvay yolundan çıkma mücadelesi veren kaplumbağayı, eline alarak demir bariyerlerin arkasındaki yeşil alana bıraktı.

PLAKET VERİLDİ

Bu hareket büyük takdir toplarken kaplumbağanın hayatını kurtaran vatman Serhat Topal’a Kocaeli Veterinerler Odası Başkanı Mehmet Bostancı teşekkür plaketi takdim etti. Bostancı konuyla ilgili, “Ulusal medyada da yer bulan vatmanımıza ‘hayvanı sevmeyen insanı sevemez’ düsturuyla bu hassas davranışından dolayı teşekkür plaketi takdim edilmiştir” dedi.

24 Haz 2021 - 10:19 Kocaeli/ İzmit- Gündem

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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