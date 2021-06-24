24 Haz 2021 - 10:25- Gündem G: 24 Haz 2021 - 10:26

Mikroçip uygulamasında Kocaeli’de ilgi çok yoğun!

Kedi, köpek ve gelincik sahiplerine zorunlu hale getirilen mikroçip uygulaması kapsamında ülke geneli 331 mikroçip uygulaması gerçekleştirilirken Kocaeli’de 131 mikroçip uygulaması yapıldı.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
Mikroçip uygulamasında Kocaeli’de ilgi çok yoğun! mask

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından geçtiğimiz aylarda kedi, köpek ve gelincik sahiplerine besledikleri hayvanlar için ‘mikroçip’ takma zorunluluğu getirilmiş, bu kapsamda illerde bulunan veterinerlere çiplerin dağıtımı gerçekleşmişti. Köpekler için 2021 yılı sonu, kediler için ise 2022 yılı sonuna kadar süre verilen mikroçip uygulaması sayesinde kaybolan bir hayvanın sahibine ait kimlik ve adres bilgilerinden sahibi bulunabiliyor.

YÜZDE 40’I KOCAELİ’DE

Şimdiye kadar hayvanlara ülke geneli 331 çip takılırken bu sayının 131’i Kocaeli’de gerçekleştirildi. Yüzde 40’i Kocaeli’de gerçekleştirilen işleme ilginin ilimizde çok yoğun olduğu belirtildi. Bir diğer yandan mikroçip fiyatlarının 75 TL ile 200 TL arasında değiştiği öğrenildi.

NASIL UYGULANACAK?

Evcil hayvanların vücuduna enjekte edilen mikroçip ile sahibi hakkında birçok bilgiye ulaşılabilecek. Zorunluluk haline getiren uygulama kapsamında mikroçip taktırmayan hayvan sahiplerine 10 bin TL para cezası uygulanacak. Ayrıca bir kez taktırılan mikroçip ile ilgili herhangi bir yenileme yapılmayacak.

24 Haz 2021 - 10:25 Kocaeli/ İzmit- Gündem

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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