Gölcük Anafartalar Caddesi’nde üstyapı yenileniyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gölcük ilçesinde yol üstyapı çalışmaları ile vatandaşların ulaşımının daha rahat ve konforlu yapabilmesine katkı sunuyor. Kentin trafiğini rahatlatacak ve ulaşım konforunu arttıracak olan projelere devam eden Büyükşehir Belediyesi, Gölcük ilçesi Anafartalar Caddesi’nde trimer imalatına başladı.

SARAYLI’YI E-5’E BAĞLIYOR

Bin 100 metre uzunluğundaki Aanafartalar Caddesi, Gölcük Saraylı Mahallesi’ni E-5 Karayolu’na bağlıyor. Eskimiş ve bozulmaların meydana geldiği caddede trimer makinesi ile eski asfalt kazınarak sökülüyor. 3 bin 300 metreküp trimer kazısı yapılacak caddede, önümüzdeki günlerde plent miks temel ve binder asfalt serimine başlanacak. Caddede 3 bin 700 ton pilent miks temel, 3 600 ton binder asfalt serimi yapılacak. Gölcük Anafartalar Caddesi yenilenen asfaltıyla konforlu ve güvenli bir hale gelecek.

İPEK YOLU BULVARI’NDA KAVŞAK DÜZENLEMESİNE BAŞLANDI

Gölcük İlçesi’nde üstyapı çalışmaları kapsamında İpek Yolu Bulvarı’nda da kavşak düzenlemesi yapımına başlandı. Gölcük İlçesi İpekyolu Bulvarı 676. Sokak ile 678. Sokak kesişiminde, kavşak çalışması kapsamında terasman çalışmaları yapılıyor. Sivritepe TOKİ konutları, İhsaniye ve köylere ulaşımın sağlandığı İpek Yolu Bulvarı’nda yapılacak kavşak düzenlemesi ile trafik daha düzenli hale getirilecek. Yağmur suyu hattı da yapılacak bulvarda, düzensiz olan trafik akışının daha konforlu olması sağlanacak.