24 Haz 2021 - 10:42- Gündem G: 24 Haz 2021 - 10:47

Bilgi Köprüsü Montessori yaz okuluna hazır
Bilgi Köprüsü Montessori yaz okuluna hazır mask

Verdiği eğitimi ilimize ilk getiren Bilgi Köprüsü Montessori Anaokulu’nda Yaz Okulu için hazırlıklar tamamlandı. Sportif ve doğa temelli olması planlanan ve bu yönde faaliyet çalışmaları belirlenen okulun başlama tarihi 5 Temmuz olup 3 Eylül’e kadar devam edecek

HER ŞEY DÜŞÜNÜLDÜ

İzmit Yenişehir Mahallesi Arda Sokak’ta faaliyet gösteren Bilgi köprüsü Montessori Anaokulu’nda Yaz eğitimi için her şey düşünüldü. Program dolu dolu başlıyor. Pandeminin zorlu şartları da göz önüne alınarak planlanan 3 aylık eğitimde çocukları eğlenceli aktiviteler bekliyor.

EĞLENCELİ EĞİTİM

Çocukların tatil süresince hem eğlenip hem sportif çalışmalarda bulunabileceği, gelişimlerini destekleyici eğitim programında yok yok. Speed Stack, Tenis, Piknik, Doğa Keşif ve Uygulamaları, Zumba, Tasarım ve Beceri Atölyeleri, Su oyunları Atölyesi, Miniskop Bilim Atölyesi, Geleneksel oyunlar, Montessori çalışmaları, oyunlar eşliğinde İngilizce aktiviteler Yaz Okulu içinde yer alıyor. Amaç Montessori çocuklarının eğlenceli bir tatil geçirmesi, tatil yaparken de öğrenmesi ve kendini geliştirmesi.

# Sokak, eğitim

24 Haz 2021 - 10:42 - Gündem

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