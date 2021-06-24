Kılıçdaroğlu: Kocaeli’nin hangi sorunu çözüldü?

Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir dizi program gerçekleştirmek amacıyla Kocaeli’ye geldi. Kılıçdaroğlu ilk olarak CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan’ın oteli olan Hegsagone Otel’de TBMM Başkanvekili Haydar Akar, CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, CHP İl Başkanı Harun Yıldızlı, İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız, Saadet Partisi İl Başkanı Zafer Mutlu, Demokrat Parti İl Başkanı Mustafa Nazlıgül, CHP Kocaeli eski Milletvekili Hurşit Güneş, CHP Kocaeli eski Milletvekili Mehmet Hilal Kaplan, İYİ Parti Kadın Politikaları Başkanı Pelin Dönge ve Dilovası, Darıca, Gebze ve Çayırova’dan gelen çok sayıda sivil toplum örgütleri, muhtarlar ve kanaat önderi bir araya geldi.

“MUHTARAR İÇİN ÖZEL BİR KANUN NEDEN YOK?”

Kılıçdaroğlu burada yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi; “Kocaeli'nde yaşıyorsunuz, Türkiye açısından burası çok önemli ve değerli. Sanayi açısından Kocaeli Türkiye'nin bir oranda birincisi. Pek çok ilden de göç almış. Muhtarlar neden demokrasinin temel taşıdır? Nedeni şu, bu topraklarda yapılan ilk seçim bir muhtarlık seçimidir. Ne yazık ki geçen zaman dilimi içerisinde muhtarlara gerekli önem ve özen gösterilmemiştir. Muhtarlar için özel ve bağımsız bir kanun neden yok? Milletvekillerinin, belediye başkanlarının var da muhtarların neden yok? Neden talep etmiyorsunuz?

“BÜTÇE NASIL HAZIRLANIR İYİ BİLİRİM”

Siz de birleşik oy pusulası neden yok? Bu talebin de sizden gelmesi lazım. Sizin mahalleniz ile ilgili belediye meclisinde bir karar görüşülürken sizi neden davet etmiyorlar? Olması gereken, katılması. Dedim ki her muhtara bir yardımcı personel vereceğiz. Kıyamet koptu, muhtarlara özel kalem müdürü verilir mi diye. Niye verilmesin? Muhtarların bütçesi neden yok? Fakir bir aile, çocuğu üniversite sınavını kazandı götürecek yol parası yok ilk kime ulaşır? Muhtara ulaşır. Muhtarın bütçesi yok ki nasıl versin? Hiç kimse unutmasın 27.5 yılımı devlete verdim. Ağırlıklı olarak Maliye Bakanlığı'nda çalıştım. Bütçe nasıl hazırlanır, nereye ne verilir iyi bilirim. Kaynak var, bunların tamamını gerçekleştireceğim.

“KOCAELİ’NİN HANGİ SORUNU ÇÖZÜLDÜ?”

Sosyal yardımlar yapılır. Bir mahallede kim yoksul kim varlıklı en iyi muhtar bilir. Sosyal yardımlar yapılacaksa muhtardan görüş alınmalı ya da muhtarlar aracılığıyla yapılmalı. Öyle muhtarlıklar biliyorum ki kiradalar. Niye bir muhtarlık evi olmasın? Bu yapılamaz mı? Siyaset kurumu size gerekli önemi vermiyor. Bir ara muhtarlığı kaldıralım tartışması bile başladı. Kocaeli'nin hangi sorunu çözüldü? Elektrik kesintileri var, internet yetersizliği var. Niçin çözülemedi? Anlatayım. Rahmetli Turgut Özal'ın yaptığı en büyük yatırımlardan bir tanesi Türk Telekom'u kurmak oldu. Bütün iletişim Avrupa standartlarının üzerine çıktı. Sonra Türk Telekom'u sattık.

“ADAMI ÜNİVERSİTEDEN ATTILAR”

Hava, çevre kirliliği. Kocaeli, çevre kirliliği açısından son derece hassas bir ülke. Bu konuda hangi adımları attılar? Kocaeli Üniversitesi'nden bir hoca buradaki hava kirliliği ile ilgili bir rapor hazırladı adamı üniversiteden attılar. Müsilaj neden çıktı? Denizde oksijen bitti, şimdi niçin böyle oldu diyoruz. Yıllardır söylüyor bu işin uzmanları. Marmara'da 104 balık türü vardı öldürdük. Kimin çocukları işsiz. Garibanın çocuklar işsiz. Ensesi kalın olanın işi var, zaten bir değil 4-5 yerden maaş alıyor. Fakir-fukaranın çocuğunu görmezden geliyorlar. 10 milyon işsizimiz var. İşsizlerin sonunu nasıl çözeceğiz diye düşünmüyoruz bile.”

İŞÇİLERİN YANINDA BİZ DE AYAKTAYIZ

Devletin orta direği derdi. Esnaf aile kültüründen gelir. Esnafı talan ettiniz, esnaf kalmadı ortada. 5 kişiye 21 milyar lira para veriyorlar, milyonlarca esnafa verdikleri para 10 milyar lira. Bu adalettir diyorsanız sözüm yok, hepimizin oturup düşünmesi gerek. Herşeyi sattılar, her şeyi! Cumhuriyetin kurduğu bütün fabrikaları sattılar. Tank palet fabrikasından bir dolar dahi almadılar. Cumhuriyeti kuranlar bir silah kurmak istediler. Makine kimya ihtisas fabrikasıydı şimdi bunu bitirmek istiyorlar. İşçiler ayakta, bizde ayaktayız onların hakkını savunuyoruz. Bir yerde haksızlık varsa onunla beraber mücadele etmeliyiz. Meslek liseleri vardı, kapandı. Kılıçdaroğlu anlatıyorsun da bu işten nasıl çıkacağız onu da anlatacağım.

10 YILDIR EN BÜYÜK DEĞİŞİM CHP’DE

Bizim de eksiğimiz kusurumuz var. Kimse inkar etmesin şu son 10 yıldır en büyük değişim gösteren parti CHP oldu. Siyaset kağıt toplayan insanlara, muhtaç insanlara sahip çıkmayacaksa neden var?

ÖĞRENCİLER AİLESİNE YÜK OLMAYACAK

Teknoloji liseleri kuracağız 6 yıl öğrenim süreci olacak. Ayrıca yatılı olacak. Öğrenciler ailesine yük olmayacak ne konuda çalışmak istiyorsa o konuda eğitim alacak ve 3. Sınıftan sonra staj yapacak sigortasını devlet ödeyecek. Üniversiteye gidecekse +2-3 puanla gidecekler.

ADALETLİ BİR ÜLKE İNŞA EDECEĞİZ

En fazla 5 yıl içinde Türkiye’nin çözülemeyecek hiçbir sorunu olmaz. En fazla 6 ay içinde Türkiye’de herkes rahat nefes alabilir. Çifçiye Pandemi döneminde kredi vermişsiniz faizlerini geri ödesin diyorsanız, bu faizi sileceğiz. Esnaflar aynı şekilde esnafın kredilerinin faizlerini de sileceğiz, Üniversite öğrencileri okurken kredi almış, haklı olarak “iş ver borcu ödeyim kardeşim ama iş yok” diyorlar. Biz bunları da kaldıracağız. Adaletli bir devleti inşaa ettiğimizde her şey çözülür.” ifadelerini kullandı.

Özgün ERBULAN-Serhat GÜNEŞ