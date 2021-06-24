İzmit Belediyesi, okulları  YKS’ye hazırlıyor

İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, yabani otların temizliği ve çim biçme çalışmalarını programlı olarak sürdürüyor. Sürekli çalışmaların yanı sıra İzmit Belediyesi, sınav öncesi okullarda özel olarak temizlik çalışmaları gerçekleştiriyor. Bu kapsamda ekipler, hafta sonu yapılacak YKS sınavı öncesi okul bahçelerini öğrenci ve aileleri için hazır hale getirdi.



ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, hafta sonu yapılacak olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) sınavı için okullarda ot biçme ve tırpan çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler İzmit sınırlarında bulunan Ford Otosan Ortaokulu’nda çalışmalarını tamamlarken diğer okullarda da çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan çalışmalarla okullar, sınava girecek adaylar ve dışarıda bekleyecek olan aileler için hazır hale getiriliyor.