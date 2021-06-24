24 Haz 2021 - 11:08- Spor G: 24 Haz 2021 - 11:10

Kemal Can, Urfa’ya gitti
Kemal Can, Urfa’ya gitti mask

Kocaelispor’un amatör ligden beri futbolcularından olan, kulübün tüm şampiyonluklarında forma terleten Kemal Can Aydemir, nam-ı diğer “Kapı Kemal” 2. Lig takımlarından Şanlıurfaspor ile anlaştı. Hem karakteri ile hem de futbolu ile Kocaelisporluların gönlünde taht kuran Kemal Can ile 2 yıllık anlaşma sağlandı. Sarı yeşilli kulüpten yapılan açıklamada “Şanlıurfaspor’umuz, Kocaelispor'dan stoper Kemal Can Aydemir ile 2 yıllık sözleşme imzaladı" denildi.
# Kocaelispor

24 Haz 2021 - 11:08 - Spor

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