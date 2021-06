Kemal Can, Urfa’ya gitti

Kocaelispor’un amatör ligden beri futbolcularından olan, kulübün tüm şampiyonluklarında forma terleten Kemal Can Aydemir, nam-ı diğer “Kapı Kemal” 2. Lig takımlarından Şanlıurfaspor ile anlaştı. Hem karakteri ile hem de futbolu ile Kocaelisporluların gönlünde taht kuran Kemal Can ile 2 yıllık anlaşma sağlandı. Sarı yeşilli kulüpten yapılan açıklamada “Şanlıurfaspor’umuz, Kocaelispor'dan stoper Kemal Can Aydemir ile 2 yıllık sözleşme imzaladı" denildi.